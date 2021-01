Toque de queda, ley seca y cierre de ríos se repiten en puente en Cali

Las autoridades calificaron de positivo el balance de las medidas del 31 de diciembre al 3 de enero por la reducción de hechos violentos, aunque ocurrieron aglomeraciones, cerca de 200 riñas y no pocas fiestas.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que se dispusieron medidas similares en Puente de Reyes para enfrentar los contagios de covid-19, que han tenido un nuevo pico al cierre y comienzo de año.



En semana, el toque de queda va a las 11:00 de la noche a las 5:00 de la madrugaeda del día siguiente, pero el viernes 8 de enero será desde las 9:00 de la noche hasta el mediodía del lunes 10. La ley seca será a las 10:00 p.m. en semana y regirá, de largo, desde la noche del viernes al mediodía del lunes.

De acuerdo con la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres Lasso, las medidas desde el 31 de diciembre al domingo llevaron a una reducción en casos de urgencias, pero se debe mantener la guardia por el ritmo de contagio del coronavirus y la alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que no se trata de apelar solo a la conciencia ciudadana, sino que se toman medidas. "Vamos a seguir con el pico y cédula para los establecimientos de comercio o bancarios, solo puede ir un integrante de la familia, por el último dígito par o impar".



La serie empezó el lunes con impar, sigue martes (impar), miércoles (par), jueves (impar), viernes (par), sábado (impar), domingo (par) y lunes festivo (impar).



También se mantiene el pico y placa , que usualmente se flexibiliza en el comienzo de año, pero en esta ocasión no se puede dar esa facilidad, dijo Ospina. Esto es la serie que empezó el lunes con 3 y 4 sigue este martes (5 y 6), miércoles 7 y 8), jueves (9 y 0) y viernes (1 y2). Queda pendiente un nuevo decreto para la rotación de los últimos dígitos.

Cómo es el toque de queda y la ley seca en Cali

"Es necesario un esfuerzo para evitar que salvar vida, que no muera gente cuando ya estamos ad portas de la vacuna", dijo el alcalde Ospina.



Durante el puente festivo se aplicará el toque de queda y ley seca desde las 9:00 de la noche del viernes hasta el mediodía del lunes festivo.



El toque de queda sigue entre semana desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. La ley seca comienza a las 10:00 p.m. y va hasta las 5:00 a.m.



En los mismos días no se permitirá el acceso a los ríos ni a los cerros.