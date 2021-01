Lo que puede y no puede hacer durante el toque de queda en Cali

Con el firme propósito de reducir de manera significativa la alta ocupación de salas UCI en la ciudad, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina reiteró que durante este primer fin de semana de ‘puente’ festivo del año, habrá cuarentena estricta.



Desde este viernes, a las 9 de la noche, hasta el mediodía del lunes 11 de enero, habrá confinamiento a partir de medidas como la ley seca, toque de queda y pico y cédula.



El mandatario distrital indicó que probablemente después de este confinamiento se mantenga el toque de queda. “Vamos a esperar estos días para revisar las estadísticas y las cifras, porque es la evidencia científica la que debe conducir las decisiones”, dijo el alcalde Ospina.

Lo que se puede hacer

-Realizar actividades deportivas al aire libre de forma individual. Las personas deben tener pasaporte sanitario y contar con elementos de bioseguridad.



-Sacar las mascotas o animales de compañía. Lo deberá hacer una sola persona por núcleo familiar.



-Emergencias veterinarias



-Ir al supermercado para abastecerse de productos de primera necesidad. Lo deberá hacer una sola persona por núcleo familiar.

Sacar las mascotas está permitido, pero debe ser solo una persona. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

-Desplazamiento por viajes de manera terrestre y aérea. Las personas deberán presentar reservas de hoteles o tiquetes que acrediten que el viaje estaba programado.



-El cuidado institucional de personas mayores o menores a 18 años dependientes, enfermos o personas con discapacidad.



-Están exceptuados el personal operativo esencial para el funcionamiento de los sistemas de transporte público masivo o colectivo.

Lo que no se puede hacer

-Aglomeraciones o eventos masivos



-No se podrá visitar canchas, escenarios deportivos, gimnasios, ni clubes sociales.



-Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes, así como su transporte a domicilio. Solo se exceptúa si es fabricante y va a realizar trabajos de distribución.



-No se puede asistir a fiestas empresariales o familiares, ni celebraciones de carácter público y privado.



-Paseos de olla, visitas a los ríos y acceso a los cerros tutelares Cristo Rey y las Tres Cruces.



