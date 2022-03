La administración de Palmira, a cargo de Óscar Escobar, tiene como proyecto la construcción de la Terminal de Transporte en el norte local y el tema entró a un debate de Concejo.



El concejal Joaquín Fonseca dijo que la mayoría de votantes en esa ciudad no votó por ese proyecto, sino por ayudar a un amigo político.



El alcalde Óscar Escobar criticó a Fonseca y dijo que se despertó dos años después para confesar que compra votos.

En el Concejo de Palmira se puso sobre la mesa el proyecto de la Terminal de Transporte. Un video muestra cuando Joaquín Fonseca, concejal de Cambio Radical, toma la palabra en el recinto del cabildo municipal.



En referencia a uno de sus colegas, Fonseca sostiene que no es cierto que las140.000 personas que votaron en elecciones de Alcalde y Concejo lo hicieron por el proyecto de Terminal.



La gente votó y no sabe ni por quién votó. No les digamos mentiras a la gente ni a los palmiranos. Van y los sacan de las casas, Usted ha ido a sacarlos de las casas, yo también

"Nosotros somos políticos, no nos digamos mentiras, que por lo menos 130.000 de esas personas votaron por ayudarle al amigo Óscar, al amigo Rivera, al amigo Joaquín Fonseca..., pero no porque iban a votar por un Terminal", dijo el concejal.



Reiteró en su discurso que "eso es un mentira lo que usted dice. La gente votó y no sabe ni por quién votó. No les digamos mentiras a la gente ni a los palmiranos. Van y los sacan de las casas, Usted ha ido a sacarlos de las casas, yo también".

Luego el concejal Fonseca anotó que "nosotros hemos dado mercados para que salgan a votar, les hemos pagado transporte, no nos digamos mentiras. Por eso es que Colombia está tan mal, porque decimos cantidad de mentiras".

¿Se acuerdan de Joaquín Fonseca, el concejal de Palmira que se acostó a dormir en una sesión de mayo del 2020? Dos años después despertó para admitir que compra votos con mercados. Así no es. Estos son los políticos que deshonran la democracia y que no pueden seguir en el poder. pic.twitter.com/2THGHmwO7x — Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) March 8, 2022

Y preguntó: "O ¿es que no les dan el transporte para las manifestaciones, nos les ruegan, no les dan sándwich, nos les dan transporte? Aquí todos hacemos eso. Pero no porque quieran votar por un terminal. Seamos serios, como políticos, y eso era lo que quería intervenir, realmente solo hay cuatro o cinco concejales y porque no es un debate, me retiro".

¿Se acuerdan de Joaquín Fonseca, el concejal de Palmira que se acostó a dormir en una sesión de mayo del 2020? Dos años después despertó para admitir que compra votos con mercados

El alcalde Óscar Escobar, en redes, apuntó: "¿Se acuerdan de Joaquín Fonseca, el concejal de Palmira que se acostó a dormir en una sesión de mayo del 2020? Dos años después despertó para admitir que compra votos con mercados. Así no es. Estos son los políticos que deshonran la democracia y que no pueden seguir en el poder".



En 2014 Joaquín Fonseca había sido el único concejal que no tuvo en riesgo su curul porque abandonó el recinto del Concejo en una controvertida elección del personero de Palmira.

