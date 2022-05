El 15 de mayo de 2012, Colombia y Estados Unidos firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC). Acerca de estos 10 años hay opiniones diferentes, sin embargo, al Valle del Cauca le ha ido bien, según analistas.

Según cifras de ProColombia, en esta década el Valle ha diversificado sus exportaciones a EE.UU. Desde mayo de 2012, el departamento ha exportado 78 nuevos productos no minero energéticos por montos iguales o mayores a US$ 10.000. En 2012, las exportaciones no minero energéticas de Colombia hacia EE.UU. representaban el 42% del total exportado mientras que en 2021 representaron el 99%.



En cuanto a sectores, el Valle del Cauca muestra un crecimiento en 14 de los 38, siendo autopartes, café, agroindustrial, textiles y confecciones y azúcar los más representativos según montos en 2021.



En total, 248 nuevas empresas ubicadas en Valle, han exportado a EE.UU. desde la entrada en vigencia del TLC. Esto representa el 9% del total de nuevas empresas exportadoras hacia este mercado.



Para el director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Carlos Andrés Pérez, el balance de los 10 primeros años del TLC arroja que actualmente el mercado de EE.UU. es el segundo socio comercial del Valle, después del mercado de los países de la Alianza del Pacífico.



Pérez explicó que “el mayor beneficio del TLC para el Valle ha sido el aumento de la participación de las exportaciones de mayor intensidad tecnológica. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2012 menos del 1% de las exportaciones del Valle a EEUU. correspondía a productos de alta tecnología, mientras que en lo corrido de este año ya corresponden al 13,7%”.



El director de competitividad de la CCC subrayó que “el crecimiento de las exportaciones del Valle a este mercado ha sido extraordinario y ha estado relacionado con el TLC, pero se debe destacar también que el acceso a materias primas, insumos y tecnología le ha permitido a las empresas de la región ser más competitivas y en gran medida la llegada de empresas de capital extranjero a nuestra región está relacionada con esto”.

Desafíos y críticas

El especialista comentó que el gran desafío en el corto y mediano plazo para las empresas del Valle es lograr avanzar en el aprovechamiento de este importante mercado entendiendo que para poder llegar a los mercados más sofisticados y de mayor valor en Estados Unidos se deben desarrollar o adoptar productos y servicios según las preferencias de los consumidores de ese país.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, afirmó que el Valle ha aprovechado el TLC en la industria liviana (confecciones, textiles, editoriales, calzado, manufacturas en cuero, jabones y cosméticos, entre otros), que han crecido un 21,7 %.



El senador Jorge Enrique Robledo sostiene que la balanza comercial era positiva para Colombia antes del TLC y este la volvió negativa en grandes montos porque aumentaron las importaciones de bienes de Estados Unidos y estancarse o reducirse las exportaciones colombianas.

