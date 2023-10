El cantante cubano Tirso Duarte fue atacado con cuchillo y garrote, luego de una presentación en Tumaco, municipio costero de Nariño.



Las autoridades señalaron que el artista música timba se encuentra crítico fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del hospital Divino Niño de Tumaco.



Debido al crítico estado se tramitaba su traslado a Pasto.

El orden público en la zona rural de Tumaco contrasta con el de la urbana Foto: Archivo particular

El cantante, quien vive en Cali, fue golpeado por una persona y luego fue herido con el arma cortante. Estaba en una calle de Tumaco.



Duarte habría sido sometido a una craneotomía porque tiene una herida en la cabeza.

Tirso Duarte con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Cuenta de Instagram de Tirso Duarte

El canta-autor radicado en Cali y expresión de la musica popular bailable " Timba " Tirso Duarte , ha sufrido agresión física que hoy lo tiene delicado estado de salud. En este momento se traslada desde la ciudad de Tumaco a Pasto

Rogamos por su recuperación

Solicitamos ayuda ! pic.twitter.com/iPXjet9OtS — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 29, 2023

"El cantautor residente en Cali y figura destacada de la música popular bailable, conocida como timba, Tirso Duarte ha sufrido una agresión física que lo ha dejado en delicado estado de salud. En este momento está siendo trasladado desde la ciudad de Tumaco a Pasto", dijo el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina.



“Solo quiero manifestar el apoyo total e incondicional al cantante de voz espectacular (…) Fuerza caballo que de esta salís, 'ya vendrá la felicidad'", dijo Hárold Soneo, amigo del artista Tirso Duarte.



Seguidores del cantante están preocupados por él y aseguran en redes sociales que dudan sobre las últimas publicaciones que hizo el artista porque no reflejan el estilo de Duarte.



Tirso Duarte es conocido como ‘La Perla del Pacífico’ o ‘El Ángel Negro’. Es compositor, pianista y arreglista nacido en La Habana, en Cuba, el 12 de abril de 1978.



Llegó a radicarse desde la isla en Cali. Ha hecho conciertos en la capital del Valle, además de la Feria de la ciudad, en diciembre, así como en otras ciudades del litoral del Pacífico. También estuvo en Tokio, en Japón.



El pasado 25 de julio, cientos de caleños, durante la celebración del aniversario 487 de la ciudad, disfrutaron un concierto con el músico cubano.



El escenario fue la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM), donde Tirso irrumpió en el escenario con su canción Pa’ Cali, un reconocimiento musical que le hizo a la 'Sucursal del Cielo' y que armó tremendo alboroto entre los asistentes, quienes azotaron baldosa coreando: “Somos una ola de candela”.



“Emocionante estar aquí; que me hayan escogido como artista para cerrar este evento, para cantarles a estos muchachos que se ganaron esa beca de inglés, para cantarle por el cumpleaños de mi ciudad, porque ya Cali me ha adoptado como su hijo y yo la tengo como mi ciudad”, expresó Tirso Duarte en ese momento.



