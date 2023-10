Caleños con el alcalde Jorge Iván Ospina y la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, despidieron de manera masiva al cantante cubano Tirso Duarte, asesinado a golpes y con arma cortante en Tumaco, Nariño.



El crimen ocurrió el pasado 29 de septiembre, luego de un concierto del artista. Estaba en casa de unos amigos y allí hubo una riña.

El cuerpo de Tirso Duarte fue dejado abandonado a su suerte en una calle del barrio La Cordialidad del puerto nariñense.



El alcalde de Cali le había dado la orden al secretario de Seguridad de la ciudad, Jimmy Dranguet, para su desplazamiento a Tumaco y traer el cuerpo de Tirso Duarte, quien hace 12 años vivía en la capital vallecaucana.

Seguidores en la despedida a Tirso Duarte. Foto: Alcaldía de Cali

De acuerdo con el mandatario, se buscó que Cali le rindiera un homenaje al cantante cubano que vivía hace más de 12 años en esta ciudad.



El homenaje se programó en el coliseo María Isabel Urrutia, en la comuna 16, en el suroriente de la ciudad, de 1:00 a 10:00 p. m. de este primero de octubre.

Allí se congregaron decenas de seguidores de Tirso Duarte. También, la vicepresidenta Márquez.

Rechazamos los actos violentos que causaron la muerte del maestro Tirso Duarte, artista cubano que con su música, carisma y talento inigualable nos alegró la vida a Cali y el Pacífico FACEBOOK

"Rechazamos los actos violentos que causaron la muerte del maestro Tirso Duarte, artista cubano que con su música, carisma y talento inigualable nos alegró la vida a toda la comunidad de Cali y el Pacífico. Expreso mis condolencias a sus familiares y amigos. Te convertiste en un colombiano más", dijo Márquez en X.



Y anotó: "Gracias Tirso, por toda la alegría que le pusiste a la vida, 'El ángel negro'. Vuela alto, ahora estarás con los grandes de la música en el cielo. ¡Tirso usted va solo!".

Rechazamos los actos violentos que causaron la muerte del maestro Tirso Duarte, artista cubano que con su música, carisma y talento inigualable nos alegró la vida a toda la comunidad de Cali y el Pacífico. Expreso mis condolencias a sus familiares y amigos. Te convertiste en un… pic.twitter.com/Kh9ERhMoXe — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) September 30, 2023

El artista, de 45 años, habría sostenido la riña con dos personas. Hay un capturado en el momento. Está en Tumaco.

Con música y presentaciones fue la despedida a Tirso Duarte. Foto: Alcaldía de Cali

La alcaldía de Tumaco y la Policía de esta población señalaron que el crimen no obedeció a ningún intento de atraco u otro motivo diferente al de la intolerancia.



El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel Wilson Siza Ramírez, lamentó y rechazó el ataque contra el artista cubano.



Tenía demasiados golpes y heridas en tórax y, especialmente, en la cabeza, al parecer, porque habría sostenido una riña con ambos hombres.

Tirso Duarte y su hijo. Foto: Redes sociales

Tuvo un trauma craneoencefálico severo. Fue tan brutal la agresión que tenía una fractura en el cráneo. Pese a que los médicos de la ESE Divino Niño de Tumaco y el hospital San Andrés hicieron lo posible, dejándolo en la unidad de cuidados intensivos fue trasladado al Hospital Universitario de Nariño, en Pasto, donde falleció por la gravedad de sus heridas. No tenía oportunidad de salvarse.



El gerente del Hospital Universitario de Nariño, Nilsen Alvear, señaló: “El paciente ingresó con un trauma craneoencefálico severo con fractura de cráneo. Eso le causó una isquemia de todo el hemisferio cerebral izquierdo”.

Tirso Duarte, en la plaza de Cayzedo de Cali, donde grabó un videoclip de la canción Pa' Cali. Foto: YouTube: Tirso Duarte

Dijo que el músico había ingresado al centro hospitalario entre las 6:00 y las 6:30 de la tarde de este viernes 30 de septiembre.



Alvear reconoció que Duarte ingresó al centro hospitalario en muy malas condiciones de salud y que sus probabilidades de vida eran muy inciertas.



“El neurocirujano lo reviso y dijo que ya no podía operar, que no había nada que hacer”, añadió.



"Una vez se conoce el estado de salud de esta persona se realizan las coordinaciones inmediatas con el fin de trasladarlo en el mejor tiempo posible sobre el centro de salud", añadió.

Pa' Cali, la canción que Tirso Duarte compuso en un avión

Cuando Tirso Duarte interpretó la canción Pa’ Cali, el pasado 25 de julio con motivo de la fundación de Cali, el artista formó tremenda rumba en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM), de esta capital donde también se celebraba con jóvenes beneficiarios del programa de becas y ayudas de la Alcaldía 'Todas y todos a estudiar'.



Pa' Cali ha sido éxito nacional e internacional y se puede escuchar en plataformas como YouTube.



Tirso Duarte había dicho: “Un día estaba en un aeropuerto para irme para Cuba y me encuentro al alcalde Iván Ospina, hace más de 10 años y me dice que le hiciera una canción a Cali; yo no había pensado en hacer una canción a esta ciudad, pero creo que fue un Récord Guinness para mí, porque la hice en el avión, llegué y la grabé. Lo hice como una maqueta; grabé los instrumentos posteriormente y salió así”.



Ha pegado tanto este ritmo que en todas las ciudades donde el cubano se presentó. Incluso, recientemente, realizó el videoclip de Pa’ Cali, rodado en el centro de la ciudad, en plena plaza de Cayzedo.



Tirso irrumpió en el escenario con su canción Pa’ Cali, un reconocimiento musical que le hizo a la 'Sucursal del Cielo' y que armó tremendo alboroto entre los asistentes, quienes azotaron baldosa coreando: “Somos una ola de candela”.



“Emocionante estar aquí; que me hayan escogido como artista para cerrar este evento, para cantarles a estos muchachos que se ganaron esa beca de inglés, para cantarle por el cumpleaños de mi ciudad, porque ya Cali me ha adoptado como su hijo y yo la tengo como mi ciudad”, expresó Tirso Duarte en ese instante, en el CAM.



Había nacido en La Habana (Cuba), Duarte llevaba más de 12 años en la ciudad, dejando a su paso un legado de timba: “He cantado en todos los barrios de Cali; he tenido el placer y el honor de poder cantar en Llano Verde, Potrero Grande, Siloé, Mariano Ramos, en Sucre. Felicidades a Cali por sus 487 aniversarios”, decía el compositor.



CALI