El cantante Tirso Duarte murió tras un brutal ataque del que fue víctima en Tumaco, Nariño. Su hijo se enteró del deceso en Brasil y ha pedido colaboración pronta ante la tragedia.

El cubano, 45 años, era uno de los principales exponentes de la salsa en la región. Se radicó en Colombia un par de años atrás y, desde entonces, ganó reconocimiento en festivales y conciertos en Valle del Cauca y departamentos aledaños.

El apodado como 'La Perla del Pacífico' tuvo su última presentación en Tumaco. Según la versión de sus allegados, al salir de un concierto fue atacado con arma cortopunzante y objetos contundentes hasta quedar inconsciente en plena vía pública.

El Hospital San Andrés de Tumaco lo atendió desde tempranas horas de la mañana de este 29 de septiembre. Estaba "en malas condiciones", mencionaron en un comunicado. Decidieron remitirlo a Pasto, donde murió.

Hijo de Tirso Duarte hace llamado urgente

"No tengo mucha fuerza para estar en cámara, discúlpenme", dijo Tirso Yerandi Duarte, hijo del artista, en un video. Desde Brasil, el joven compartió el dolor por el asesinato de su papá.

"Yo sabía que esto podía pasar en algún momento por la condición de vida que estaba llevando y que lo hacía ver como una persona descontrolada. Esto no se lo deseo a nadie. Yo llevaba siete años sin verlo y, al enterarme de esto, me ha destrozado la vida", continuó.

En ese sentido, le extendió una solicitud urgente a sus allegados para que pueda viajar a Colombia y poder despedirse del cantante: "Estoy luchando para ver cómo puedo darte aunque sea el último abrazo".

"Me duele la manera en la que me lo quitaron, la manera en la que le arrebataron la vida", concluyó visiblemente afectado.

Tirso Duarte fue atacado: autoridades dan detalles

La Policía Nacional encontró al cantante inconsciente en horas de la madrugada del 29 de septiembre. "Fue encontrado sobre la vía pública, herido, al parecer, con arma contundente y cortopunzante", precisó el coronel Wilson Bahene Siza, comandante de la Policía de Nariño.

El intérprete de 'Un mal sueño' fue trasladado al Hospital San Andrés de Tumaco "en malas condiciones", mencionó la institución médica.

Rosa González, su mánager, informó que tenía un trauma en el cerebro y otras graves lesiones: "Las radiografías arrojaron fracturas en el cráneo y además moretones en el ojo derecho".

Debía ser atendido por un especialista en neurocirugía, así que lo enviaron en una ambulancia hasta Pasto. Sin embargo, sobre las 5:11 p. m. murió por un paro cardiorrespiratorio.

"El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal adelanta las acciones investigativas, con el fin de lograr esclarecer las circunstancias que rodearon estos lamentables hechos", dijo el comandante de la Policía, quien solicitó colaboración de la comunidad para dar con la identificación y paradero de los responsables del crimen.

El extraño mensaje que dejó Tirso Duarte antes de morir

El intérprete de 'Pa' Cali' había escrito una rara publicación, en la que mencionaba a Tumaco, donde fue asesinado.

"Me mataron, pero no me morí jajajajajajajaj, no lloren que sigo aquí", dijo en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

"Y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mande a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo, jajajajajaj" (sic), añadió.

No hay certeza frente a la persona que calificaba como "sapa". Algunos de sus seguidores se han preguntado si realmente él redactó el texto y si se refería, tal vez, a intimidaciones o amenazas que estaría sufriendo en ese municipio nariñense.

"Saludos del comandante Tirso Duarte, el ángel negro, el máster de la pinga jajajajajajaj", finalizó.

