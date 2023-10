Dos hombres fueron quienes atacaron con arma cortante y con objeto contundente al cantante cubano Tirso Duarte, el pasado 29 de septiembre. En este momento hay un capturado en Tumaco, donde la alcaldesa de esa localidad de Nariño, María Emilsen Angulo, dijo que siente vergüenza por este asesinato.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quiso que la capital vallecaucana, donde el artista vivió por más de una década, le diera el último adiós al artista que desde hace una década vivía en la ciudad, y le dedicaba conciertos y canciones. El homenaje fue el primero de octubre.



El cuerpo del artista llegó en la mañana de este primero de octubre, en la capital del Valle. Fue traído por el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.

Tirso Duarte apareció ensangrentado y abandonado en un sector de El Morro, en Tumaco, puerto de Nariño, en las primeras horas del 29 de septiembre. En Tumaco, el cantautor había ofrecido un concierto.Tenía demasiados golpes y heridas en tórax y, especialmente, en la cabeza, al parecer, porque habría sostenido una riña con ambos hombres.

De hecho tuvo un trauma craneoencefálico severo. Fue tan brutal la agresión que tenía una fractura en el cráneo. Pese a que los médicos de la ESE Divino Niño de Tumaco y el hospital San Andrés hicieron lo posible, dejándolo en la unidad de cuidados intensivos fue trasladado al Hospital Universitario de Nariño, en Pasto, donde falleció por la gravedad de sus heridas. No tenía oportunidad de salvarse.

Tirso Duarte, en la plaza de Cayzedo, en el centro de Cali, grabando el videoclip de la canción Pa' Cali. Foto: YouTube: Tirso Duarte

El gerente del Hospital Universitario de Nariño, Nilsen Alvear, señaló: “El paciente ingresó con un trauma craneoencefálico severo con fractura de cráneo. Eso le causó una isquemia de todo el hemisferio cerebral izquierdo”.

El paciente ingresó con un trauma craneoencefálico severo con fractura de cráneo. Eso le causó una isquemia de todo el hemisferio cerebral izquierdo” FACEBOOK

Dijo que el músico había ingresado al centro hospitalario entre las 6:00 y las 6:30 de la tarde de este viernes 30 de septiembre.



Alvear reconoció que Duarte ingresó al centro hospitalario en muy malas condiciones de salud y que sus probabilidades de vida eran muy inciertas.



“El neurocirujano lo reviso y dijo que ya no podía operar, que no había nada que hacer”, añadió.



El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel Wilson Siza Ramírez, lamentó y rechazó el ataque contra el artista cubano.



Según el oficial, en las horas de la mañana de este 29 de septiembre, el cantante había sido encontrado por algunos vecinos en una calle del barrio La Cordialidad, en Tumaco.

Tirso Duarte con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Cuenta de Instagram de Tirso Duarte

"Una vez se conoce el estado de salud de esta persona se realizan las coordinaciones inmediatas con el fin de trasladarlo en el mejor tiempo posible sobre el centro de salud", añadió.

El homenaje de Cali a Tirso Duarte

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le había dado la orden al secretario de Seguridad de la ciudad, Jimmy Dranguet, para su desplazamiento a Tumaco y traer el cuerpo de Tirso Duarte, quien hace 12 años vivía en la capital vallecaucana.

Tirso Duarte y su hijo, quien pidió justicia. Foto: Redes sociales

De acuerdo con el mandatario, se busca que Cali le rinda un homenaje al cantante cubano. Aún no se ha definido si es sepultado o en Cali y en su natal La Habana, en Cuba.



El homenaje se programó en el coliseo María Isabel Urrutia, en la comuna 16, en el suroriente de la ciudad, de 1:00 a 10:00 p. m. de este primero de octubre.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Cali, no solo la ciudad lo acompañó en su último adiós, sino artistas que lo conocieron y que lamentan el trágico hecho.



El tributo tuvo música salsa y tropical, con la rumba como le gustaba al maestro Duarte.



En el tributo estuvo la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. "Rechazamos los actos violentos que causaron la muerte del maestro Tirso Duarte, artista cubano que con su música, carisma y talento inigualable nos alegró la vida a toda la comunidad de Cali y el Pacífico. Expreso mis condolencias a sus familiares y amigos. Te convertiste en un colombiano más", dijo Márquez en X.



El cantante Tirso Duarte. Foto: Archivo particular

El alcalde de Cali fue quien anunció la triste noticia el pasado viernes 29 de septiembre sobre la muerte del músico y compositor. "A todos los vecinos del oriente de Cali, en especial de su Vergel querido, a su familia y amigos, mis sinceras condolencias. Tirso Duarte, con todo su talento, era ante todo pueblo, ritmo, cadencia y fuerza", dijo Ospina.



El hijo de Tirso Duarte, quien también lleva el nombre de su padre y vive en Brasil, pidió justicia por el asesinato del padre, al igual que la esposa del cantante, quien al momento de conocer la noticia del asesinato se encontraba en Europa.



"Papá estoy destruido no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo llevo mucho tiempo sin verte físicamente y ahora esta súper noticia cómo te arrebataron la vida", dijo en redes sociales.

Por favor todo el que me pueda ayudar hacer esto posible se lo agradeceré eternamente. Esto no se lo deseo a nadie. Por favor compartan y ayúdenme a encontrar a alguien que me pueda tender la mano FACEBOOK

TWITTER

"Estoy luchando para ver cómo puedo darte aunque sea el último abrazo. Por favor todo el que me pueda ayudar hacer esto posible se lo agradeceré eternamente. Esto no se lo deseo a nadie. Por favor compartan y ayúdenme a encontrar a alguien que me pueda tender la mano. Solo pido poder despedirme de mi papá, (papá te amo y sé que la condición de vida que estabas llevando te hacía ver como una persona descontrolada, pero por dentro sé que tus sentimientos eran reales y que también estabas solo en tu caminar. Siempre te dije que quería estar a tu lado y no me diste esa oportunidad, pero ahora entiendo el porqué de muchas cosas. No quería por este medio hacer nada porque sé que hay personas que se ríen del mal ajeno, pero solo busco poder darte un abrazo y despedirme de ti de frente. Tu hijo te ama y te amará por siempre", expresó.

Tirso Duarte amaba a Cali

Cuando Tirso Duarte interpretó la canción Pa’ Cali, el pasado 25 de julio con motivo de la fundación de Cali, el artista formó tremenda rumba en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM), de esta capital donde también se celebraba con jóvenes beneficiarios del programa de becas y ayudas de la Alcaldía 'Todas y todos a estudiar'.



Pa' Cali ha sido éxito nacional e internacional y se puede escuchar en plataformas como YouTube.

Potente y muy caleña

Pa' Cali de Tirso Duarte.

Canten conmigo y levante la mano

Aunque tu vida sea dificil

Siempre pa'lante

Mira por muy dura que este la crisis

Nunca pa' tras

Escucha bien

Somos una ola de candela

Repite el coro que quema

Y es q vamos

Vamos

Tirso Duarte había dicho: “Un día estaba en un aeropuerto para irme para Cuba y me encuentro al alcalde Iván Ospina, hace más de 10 años y me dice que le hiciera una canción a Cali; yo no había pensado en hacer una canción a esta ciudad, pero creo que fue un Récord Guinness para mí, porque la hice en el avión, llegué y la grabé. Lo hice como una maqueta; grabé los instrumentos posteriormente y salió así”.



Ha pegado tanto este ritmo que en todas las ciudades donde el cubano se presentó. Incluso, recientemente, realizó el videoclip de Pa’ Cali, rodado en el centro de la ciudad, en plena plaza de Cayzedo.



Tirso irrumpió en el escenario con su canción Pa’ Cali, un reconocimiento musical que le hizo a la 'Sucursal del Cielo' y que armó tremendo alboroto entre los asistentes, quienes azotaron baldosa coreando: “Somos una ola de candela”.



“Emocionante estar aquí; que me hayan escogido como artista para cerrar este evento, para cantarles a estos muchachos que se ganaron esa beca de inglés, para cantarle por el cumpleaños de mi ciudad, porque ya Cali me ha adoptado como su hijo y yo la tengo como mi ciudad”, expresó Tirso Duarte en ese instante, en el CAM.



Había nacido en La Habana (Cuba), Duarte llevaba más de 12 años en la ciudad, dejando a su paso un legado de timba: “He cantado en todos los barrios de Cali; he tenido el placer y el honor de poder cantar en Llano Verde, Potrero Grande, Siloé, Mariano Ramos, en Sucre. Felicidades a Cali por sus 487 aniversarios”.



Seguidores del cantante estuvieron preocupados por él y aseguraron en redes sociales que dudan sobre las últimas publicaciones que hizo el artista porque no reflejan el estilo de Duarte.

Me mataron, pero no me morí jajajajajajajaj, no lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo (...) qué miedo”. FACEBOOK

TWITTER

Hubo un extraño mensaje días antes del asesinato y publicado por el cantante: "Me mataron, pero no me morí jajajajajajajaj, no lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo”.



Tirso Duarte fue conocido como ‘La Perla del Pacífico’ o ‘El Ángel Negro’. Era compositor, pianista y arreglista nacido en La Habana, en Cuba, el 12 de abril de 1978.



Llegó a radicarse desde la isla en Cali. Dio conciertos en la capital del Valle, además de la Feria de la ciudad, en diciembre, así como en otras ciudades del litoral del Pacífico. También estuvo en Tokio, en Japón.



En 2019, Duarte generó polémica porque el músico Boris Yeiko, sobrino de Petronio Álvarez, nombre del Festival de Música del Pacífico que cada año se realiza en Cali, denunció que el cantante lo habría agredido físicamente durante un concierto en Timbiquí, en Cauca.



Según Yeiko, el cantante cubano se habría enfurecido porque le habían solicitado bajar de la tarima, luego de dos horas de presentación para darle paso a otro grupo artístico.



CALI