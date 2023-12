Tiroteo en Cali: víctima relata el momento del intento de hurto que desató pánico

Un intento de hurto en una unidad residencial en el barrio Los Cristales desató momentos de pánico al oeste de Cali este miércoles. De acuerdo con información proveniente de las autoridades, el personal de vigilancia y una presunta banda delincuencial se enfrentaron a disparos. Una víctima del intento de hurto también dio su versión de los hechos.



"Siendo las 10:00 de la mañana se logra una contundente acción institucional, frustrar la comisión de un hurto en una unidad residencial en el barrio Los Cristales. Se logra la captura de cinco personas, la incautación de dos armas de fuego y un aparato inhibidor de señales telefónicas celulares", comentó el Mayor de la Policía, Andrés Acosta.

Más adelante, se conoció el relato de la que sería una de las personas que fue víctima del intento de robo. Al parecer, esta fue citada junto a su pareja a la unidad residencial para avanzar en la negociación de una compraventa de un vehículo, a un apartamento que fue arrendado mediante una aplicación de celular.

Momento de la captura de los delincuentes. Foto: Captura

"Me llevaron hacia un apartamento donde supuestamente íbamos a cerrar el negocio. Cuando estábamos en el apartamento me dicen 'siéntese', entonces me siento, mi esposa entró al baño y un sobrino que nos estaba acompañando se sentó al lado mío. Cuando me pongo a analizar el apartamento, donde supuestamente vivían niños, no vi ni sillas, ni decoraciones, ni nada. Ahí dije dios mío, aquí me van a robar", comentó la víctima a las autoridades.

Siguiendo el relato, la víctima asegura ante las actitudes sospechosas se paró inmediatamente del asiento y empezó a caminar hacia la puerta cuando entró un hombre apuntando con una pistola. "Empezaron a dispararme y comencé a gritar como loco que llamaran a la Policía", explicó.

Dijo que afortunadamente los vecinos, la seguridad de la unidad y posteriormente las autoridades respondieron con eficiencia mientras los presuntos delincuentes intentaban huir de la residencia, instante en el que se registró el enfrentamiento en la portería.

"Los logramos contener ahí en la puerta, que no les abrieran. Salió uno corriendo con un arma y a otro lo logramos bajar del carro", agregó la víctima.



Por su parte, el Mayor Acosta afirmó que "mediante la pronta reacción de la Policía Nacional se logró llegar al lugar de los hechos y lograr la captura y la inmovilización de un vehículo". Las autoridades investigando si este automóvil se encuentra reportado por algún tipo de delito y si involucrados tienen algún antecedente delincuencial.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI