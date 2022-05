Tanto en la Policía, como en la Fiscalía, buscan a quienes torturaron y luego asesinaron a una joven, de 20 años, en Yumbo. El cirmen sucedió en el Día de la Madre, el pasado domingo 8 de mayo.

Era Tifany Arias Trujillo, quien fue abandonada a su suerte en una zona boscosa del sector llamado El Matadero, en el barrio Fray Alfonso de la Concepción Peña de esta localidad.



El Matadero es un callejón de la ladera del municipio industrial del Valle del Cauca.



El cadáver presentó múltiples golpes, sobre todo, en la cabeza, y también quemaduras en buena parte del cuerpo.



La joven era de cuerpo menudo, delgada y de cabello negro oscuro. Le gustaba llevarlo muy corto, tanto que se lo había rapado en las partes laterales de la cabeza.



Tifany estudió en el Colegio Mayor de Yumbo y pensaba que la vida era de "buenas vibras y no más".



Así lo escribió en redes sociales, en las cuales, algunos allegados manifestaron su tristeza y que la extrañan.

Tifany Arias. Foto: De allegados y redes sociales

Tifany asumía a sus amigos como "manos","manota" o "manote", abreviando la palabra hermanos y en julio del año pasado expresó en Facebook: "En la mía y muy feliz".



Después, en octubre, afirmó: "Los tiempos van a cambiar".



"Esa es la actitud", le respondieron algunos amigos y Tifany contestó: "Sí bebé" y a otra amiga le dijo: "Vos sabés".



Una familiar le dedicó algunas palabras a la joven asesinada: "Te quiero te fuiste muy rápido, hermana. Se nos fue nuestra hermanita".



De acuerdo con la Policía de Cali, que tiene influencia en Yumbo por ser municipio del área metropolitana, no se recibió ninguna denuncia previa sobre si esta joven estaba amenazada o si habría sido blanco de algún atentado anteriormente.



La Policía registró que ingresó inconsciente y muy grave a un hospital a las 6:30 de la tarde del Día de la Madre.



Ese 8 de mayo, esta víctima de tortura habría estado retenida contra su voluntad en otro lugar. Fue allí donde habría sido sometida a los vejámenes.



A esta primera conclusión llegaron investigadores, pues en el callejón no hubo rastro de brasas y es posible que estas torturas se hubieran cometido en un lugar cerrado y apartado para evitar que vecinos o personas cercanas pudieran escuchar a Tiffany en su estado de dolor.



Pero aún no se conoce el reporte del Instituto de Medicina Legal para precisar las causas de su muerte.



El barrio Fray Alfonso de la Concepción Peña donde Tifany fue abandonada, tras ser torturada corresponde a la zona de montaña de Yumbo que concentra sectores vulnerables con necesidades sociales, como educación, empleo, salud y, sobre todo, la preservación de la vida.



Así mismo, algunos niños y jóvenes crecen en un entorno de violencia.



En el pasado, el barrio fue acosado por hombres armados y atentados.



