Habla abogado que se bajó de ascensor antes de que se desplomara

“Lo que vi fue como una mezcla de una película de guerra y una película de terror, mucha sangre y fracturas expuestas”, cuenta Diego Achinte, de Asonal Judicial y uno de los socorristas que llegó a auxiliar la tarde de ayer a seis personas que estaban atrapadas en uno de los ascensores del Palacio de Justicia que se descolgó, en caída libre, desde el sexto piso hasta el sótano.

Dos de estas personas perdieron la vida y las otras cuatro se encuentran con pronóstico reservado, consecuencia de las múltiples heridas en el cuerpo y la cabeza.



A las 2:44 de la tarde, los bomberos recibieron la llamada de socorro desde el Palacio de Justicia, en la que les advertían que había un grupo de personas atrapadas en un ascensor.



Pero unos minutos antes, en ese mismo ascensor se habían subido cinco personas y ya presentaba problemas. Ahí iba el abogado laboralista Stephen Pastrana, quien se dirigía al piso 12.

“Iba subiendo y, la verdad, sonaba extraño –suena más raro que lo habitual, hice ese comentario al aire- fue como si chocara contra algo, de forma abrupta, se detuvo en el octavo piso. Mis colegas empezaron a hundir el timbre para que la puerta se abriera y yo me pegué del botón de alarma, pero el sonido era muy leve. Nadie respondió, nunca escuchamos una intercomunicación. Fue cuestión de segundos y la puerta se abrió y nos bajamos. Todos resolvimos subir por las escaleras, nos dio miedo seguir en ese ascensor que quedó desnivelado”, recordaba el abogado Pastrana.



“Afuera todo el mundo se dio cuenta por el timbre de emergencia de que algo pasaba, pero el ascensor siguió en ascenso, todo fue muy rápido”, agregó.



Y, unos pisos más arriba, seis personas abordaron el fatídico ascensor.

“Me salvé, ver que apenas uno se baja sucede una tragedia. Gracias a Dios y a la vida por darme otra oportunidad”, repetía el abogado Pastrana.



El Palacio de Justicia cuenta con cuatro ascensores para uso del público, dos para los funcionarios y uno para el Inpec y sus detenidos.



Desde el 2014, cuando fueron instalados los ascensores, como parte del proceso de reconstrucción al que fue sometido el Palacio luego del atentado del 2008, hubo quejas por estos equipos, ya que había preocupación por la marca.



Estos ascensores fueron instalados por la firma Máquinas Procesos y Logística MP&L SAS.

Fue como si chocara contra algo, de forma abrupta, se detuvo en el octavo piso

El ascensor se desplomó desde un sexto piso. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Diego Achinte, de Asonal Judicial, contaba que la prueba de peso la hicieron con los funcionarios. "Fuimos conejillos de indias", indica.



“No se tiene claro hasta ahora las causas del accidente, se adelantan estudios técnicos para determinarlas y hasta que se evidencie que los demás ascensores no representan ningún riesgo, no habrá atención al público”, señaló el vicepresidente de Asonal.

Los repuestos hay que traerlos de China

Este miércoles, los trabajadores de la Rama Judicial se declararon en asamblea permanente.



“En el momento no existe certeza sobre la razón que dio origen al siniestro, por lo que está sujeto a las investigaciones de carácter técnico pericial que realicen entidades y las autoridades competentes”, dijo la directora Seccional de Administración Judicial, Clara Inés Ramírez, a través de un comunicado.



También señaló que desde la instalación de estos ascensores la firma Máquinas Procesos y Logística MP&L SAS se ha encargado del mantenimiento preventivo y correctivo.

“Amerita una investigación no solo de carácter técnico si no administrativo a fin de determinar la responsabilidad de quienes deben velar y garantizar que el acceso a la edificación no impliquen riesgos para la integridad física de las personas que trabajan en el sitio, de los abogados y de los usuarios que deben realizar gestiones judiciales”, señalaron los abogados Betty de Borrero y Pablo Borrero, de la veeduría ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social.



La fatal descolgada cobró la vida del administrador de empresas Luis Alberto García, de 45 años, natural de Barranquilla. Él fue trasladado al Hospital Universitario del Valle (HUV) con múltiples heridas en el cuerpo y la cabeza, quien posteriormente falleció. Así mismo, Álvaro León Barrios, de Cali, murió por múltiples fracturas en todo el cuerpo.

Los heridos que se encuentran en delicado estado son Deissi Nayibe Rodríguez Espinosa, de 29 años. Ella trabaja como abogada independiente y es natural de Cali. Fue remitida con fractura en fémur y tórax; Bernardo Rincón Quintero, un auxiliar administrativo de Cali, quien presenta fractura en la base del cráneo y Adriana Garcés Vinasco, quien tiene fractura en el fémur y lesiones en el tórax. Están en Imbanaco donde se informó que permanecen en estado crítico, en cuidados intensivos.



La otra persona herida es Hernán Lozano Padilla, de 48 años y natural de Cali. El hombre ingresó al HUV con trauma de tórax, trauma de abdomen y trauma de extremidades con fracturas expuestas. Según el parte médico, presenta fracturas faciales y de columna vertebral. Se encuentra en estado crítico, con tendencia a la estabilidad y pronóstico reservado.



