Álgida disputa por Alcaldía terminó con 19 votos de diferencia

Enfrentamientos entre los seguidores de dos candidatos, demandas al escrutinio, reconteo de votos y un ambiente tenso enmarcaron la elección de alcalde en Barbacoas (Nariño), donde por solo 19 votos Adams Bay Rincón Meneses se constituyó como alcalde electo.

Solo el pasado 7 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil declaró que luego del recuento de votos Rincón del Partido Cambio Radical había obtenido en las urnas 5.232 sufragios frente a los 5.213 que contabilizó su inmediato opositor Mario Alexander Hurtado Quiñonez, del Movimiento Alternativo Social.



Fue tan pareja la disputa electoral entre ambos aspirantes que el fervor político entre los simpatizantes terminó en manifestaciones de violencia esa tarde y noche del 27 de octubre, por lo que las autoridades determinaron trasladar los escrutinios a la ciudad de Pasto.

Voto a voto fue contabilizado de manera detallada por la comisión escrutadora departamental en las instalaciones de la Registraduría Auxiliar, en medio del nerviosismo de ambos candidatos.



Afuera esperaban con cierta mesura el resultado definitivo los seguidores de Rincón, que habían llegado en dos buses desde Barbacoas tras 10 horas de recorrido; ellos vestían camisetas blancas y portaban banderas del mismo color, como enviando un mensaje de paz y cordura a los simpatizantes de Hurtado.



“Venimos a realizar una exigencia al Consejo Nacional Electoral, CNE, y a la Registraduría Nacional debido a la dilatación con que se ha manejado desde el 27 de octubre el resultado electoral de Barbacoas”, había señalado Javier Pantoja, uno de los líderes de esa localidad.



“Todo esto generó una gran incertidumbre en el municipio de Barbacoas, un día se nos decía que ganó el uno, al otro día que ganó el otro, generando entonces una gran desinformación que estuvo a punto de alterar el orden público”, comentó.



Pero tras la apretada votación y con cabeza fría el alcalde electo Rincón Meneses contó que recibió su triunfo en las urnas con mucho jubilo y consciente de la gran responsabilidad que deberá asumir a partir del 1 de enero de 2020.



Puso de presente que su campaña política se caracterizó por la austeridad en el manejo de los recursos, en uno de los municipios de Nariño donde ha hecho carrera que los alcaldes son elegidos no por sus programas sino por el dinero que ofrecen.



Confesó que en los momentos de mayor tensión “se necesitaba tener la calma necesaria y la tranquilidad para mostrarle a la comunidad el liderazgo que debe tener el nuevo alcalde”.

El municipio Barbacoas, en Nariño. Foto: Archivo particular

Hijo de madre costurera de todo el pueblo y de padre médico anestesiólogo, Adams es profesional en administración financiera, ha ocupado cargos oficiales en su municipio y en otras entidades estatales como en el Ministerio de Ambiente.



Reconoció que administrar un municipio con la ley de insolvencia económica encima no es nada fácil, “pero no me voy a colocar a llorar sobre la leche derramada, sino que debo encarar los retos con un equipo de trabajo serio”.



No ha tenido que hacer mucho análisis para concluir que los problemas de su pueblo son los mismos de hace 30 años, “pero tenemos que volver a hablar de lo mismo porque aún no se resuelven, pero el motor principal de mi administración será la educación”, agrega.



En materia educativa precisamente su meta será dejar instalada la educación superior a través de una sede de la Universidad del Pacífico.



Sobre el gran anhelo de los barbacoanos como es la terminación de la vía Junín-Barbacoas reiteró que pretende buscar su cierre financiero, aun cuando advirtió que el gobierno nacional asignó 120 mil millones de pesos a los que se suman los 12 mil millones por concepto de regalías, “pero tristemente le faltó al Departamento de Nariño colocar los recursos adicionales para terminar esa obra”. Hoy restan 8 kilómetros, de los cuales en 4 pesa una demanda contra un contratista que incumplió con la ejecución.



En materia de seguridad sostuvo que “Barbacoas es uno de los municipios que ha colocado el mayor número de víctimas en Nariño, por lo que pedimos una política real del Estado en la reivindicación de los derechos de unos 14.000 barbacoanos”.



Si hay un municipio rico en oro ese es Barbacoas pero en los últimos años la minería ilegal se apoderó del territorio, lo que ha generado más violencia.



Frente a esta triste realidad el alcalde electo planteará en su gobierno la creación de una mesa minera ambiental, para al menos salvaguardar los intereses por la subsistencia de muchos habitantes que derivan su sustento de esa actividad.



“Somos conscientes de que hay que colocarle coto a los daños ambientales por el uso del mercurio, pero si vamos a hacer una defensa abierta de nuestra base económica”, subrayó.



Sabe que otro de los grandes desafíos que tendrá que enfrentar es el de los cultivos ilícitos en su territorio, por lo que manifestó que “debemos reducir estos cultivos, pero el gobierno también nos tiene que dar otra alternativa, estamos de acuerdo con la sustitución porque si no de ¿qué vivimos? ¿Cómo vamos a sostener a nuestras familias?”, se preguntó luego. No menos de 15.000 habitantes en el municipio esperan hoy una respuesta clara sobre esta materia.



Y si de salud se trata para el alcalde electo su gran preocupación tiene que ver con la difícil situación financiera que enfrenta el Hospital San Antonio, por lo que espera buscar los recursos económicos suficientes para garantizar los servicios a la comunidad.



“A mí me conocen de a pie en Barbacoas, soy una persona trabajadora que invita a todas las fuerzas a trabajar por nuestro municipio”, es la invitación que hace a toda la comunidad.



Ocho días después del debate electoral, las autoridades definieron los nombres de los alcaldes electos en esas dos localidades del departamento, en donde después de haberse cerrado las urnas se desataron fuertes enfrentamientos entre seguidores de los dos candidatos con mayor opción, que obligaron, inclusive, a la intervención de los organismos de seguridad y el traslado del material electoral hasta las instalaciones del Batallón Boyacá, en Pasto, donde se efectuaron los escrutinios en medio de ambientes muy tensos.



Según el delegado del Registrador Nacional en Nariño, Claudio de Jesús Pulido, esta tarde le fue entregada la credencial como alcalde electo del municipio de Santacruz de Guachavez a Mario Fredy Anama Díaz del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, quien alcanzó 2.860 votos, al tiempo que el aspirante Willinton René Morillo Melo del partido Cambio Radical logró 2.721 votos.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO