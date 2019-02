Tensión por desalojo de 2.100 personas en lote de Invías en el Valle

En menos de una semana, a fines de enero y comienzos de este mes, empezaron a llegar grupos de personas a un lote que perteneció a los extintos Ferrocarriles Nacionales. Este martes se dictó una orden de desalojo que se debe cumplir en la tarde.



En el predio se llegaron a instalar unas 500 familias. Ellos aseguran que solo buscan una solución de vivienda porque no tienen trabajo y, por ello, ya no pueden pagar arriendo.



Las autoridades tratan de aclarar si se trata de organizaciones que se dedican a invadir predios baldíos y oficiales, como se intentó en el cerro La Bandera en Cali, en febrero del año pasado.

El Esmad llegó a esta zona de Andalucía desde las primeras horas para acompañar el proceso restitución del terreno que pertenece ahora al Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales. Se trata del sitio conocido como Los Polines, a un lado de la carretera Panamericana, entre los barrios Altamira y La Floresta, en jurisdicción de Andalucía. Esta restitución ya se inició este martes.



Las autoridades indicaron que existe un plazo hasta el mediodía para que se proceda a salir, en forma pacífico, del lugar.



Para la salida fueron disputas unas volquetas que permitan el traslado de pertenencias.

Los ocupantes dicen que no tienen que ver con redes de invasión y señalan que solo buscan un sitio donde vivir. "No le hacemos daño a nadie, este es un sitio que ha estado desocupado por años", dicen.



Se estima que en ese sitio hay al menos 2.100 personas en cambuches hechos en guaduas, plásticos y cartones. Erika Quirama, una de las voceras, dijo que "solo se busca un sitio de vivienda. No hay empleo porque acá todo depende de la gelatina y del río. La gente está angustiada porque no tiene trabajo y no puede pagar arriendos mientras que este lote está baldío desde hace 30 años. Este es un terreno que no produce ningún cultivo ni tiene uso.



Aunque los ocupantes dicen que la mayoría son personas de Andalucía, las autoridades tienen otras informaciones sobre la procedencia de quienes llegaron en forma masiva al predio.



CALI