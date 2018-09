La Alcaldía de Cali le apunta a que la restauración del cerro Cristo Rey, uno de los más emblemáticos de la ciudad, resurja de entre las cenizas como el ave fénix.

Por eso, el alcalde Maurice Armitage y un equipo de funcionarios de su Administración bautizaron el plan para iniciar la recuperación del cerro como ‘Ave fénix’.

Pero ese resurgir no es un tarea sencilla porque puede tardar años y hasta décadas, por lo que se espera que las futuras alcaldías lleguen comprometidas en acciones para la recuperación, luego del gigantesco incendio que en dos días, entre el 31 de agosto y el primero de septiembre, devoró el 80 por ciento de bosques, hábitats de animales como iguanas, serpientes, armadillos, guatines y diversidad de aves, así como diversidad de árboles y flora. También se perdieron más de 180.000 especies arbóreas, entre balsos, chiminangos, arrayanes y otros.



El Alcalde reiteró: “Tenemos que judicialiar a los responsables del incendio. Tenemos que perseguirlos (...) No se trata de traer más árboles y sembremos. Tenemos que pensar cómo diablos vamos a cuidar los cerros”, dijo el mandatario al señalar que hay que cuidar para evitar más conflagraciones que lamentar como esta.



“Es una vergüenza para Cali lo que está pasando. Tenemos que aplicar más autoridad y vigilancia. Yo creo que algo nos ha fallado. Esto no tiene por qué haber pasado. Hemos debido reforzar el cuidado del cerro. Yo siento que tengo algo de responsabilidad (...)”.

La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Claudia María Buitrago, insistió en que el daño es tan grave en las 114 hectáreas, aunque el Cuerpo de Bomberos de Cali señaló el fin de semana que eran 118, de las cuales, más de 90 quedaron totalmente destruidas por la quema provocada y tras de la cual, hay tres personas identificadas que, según la Secretaría de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca, están siendo buscadas para capturarlas y procesarlas.

Zona del cerro tutelar donde solo quedaron cenizas. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

La directora del Dagma insistió en que en una semana o dos se empezará la intervención en el cerro Cristo Rey, pese a los tres años y medio cuando hubo siembra de árboles y una inversión superior a los 1.000 millones de pesos.

Otra imagen de la dimensión del incendio que devastó el cerro Cristo Rey, entre el viernes y el sábado 31 de agosto y primero de septiembre de este año. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

La funcionaria dijo que por ahora, hay una invitación a la comunidad para que este domingo 9 de septiembre, todos los ciudadanos dolidos con el incendio que consumió gran parte del cerro acudan a una jornada simbólica de rechazo. Quienes deseen donar elementos orgánicos, árboles y hasta rastrillos o palas pueden hacerlo, pues en la zona hay un vivero y una bodega para recibir estas ayudas.



El secretario de Seguridad y Justicia, Andrés Villamizar, recordó que las autoridades siguen en operativos y haciendo patrullajes con la Policía y el Ejército. Más de 1.600 personas han intentado este año ocupar los cerros tutelares y zonas de la ladera de Cali.



La Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) señaló que se requiere un compromiso de las instituciones y dueños de predios con revegetalización asistida. Pero, la recuperación dependerá, también, de la reaparición de las lluvias.

La CVC y Bomberos decidieron poner dos cámaras térmicas en los cerros.



