Luego de que operadores del MIO señalaron que podría venir un posible cese de las operaciones, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, dijo que estarían tratando de crear pánico entre la ciudadanía, aunque reconoce que hay deudas del distrito en este año.

De acuerdo con los cuatro concesionarios que ponen a rodar el masivo en Cali, la situación obedecería a que Metrocali y la Alcaldía les adeudarían más de $ 80.000 millones, desde junio pasado.



(Lea también: Así será incremento que tendrá el servicio de taxi desde diciembre en Cali)



Es así que, según los operadores, se cumplieron 11 quincenas sin recibir un solo peso del diferencial tarifario.



(Puede leer: Triste historia de padres de bebé que fueron asesinados: los dejaron en costales



Veedurías y sectores políticos van desde críticas al servicio o a las autoridades, hasta a considerar que se entregan dineros a esas firmas, sin que se mejoren las rutas y seguridad.



(Lea también: Concesionario del MIO cesaría operaciones; otros 3 exigen pagos para seguir)



Los concesionarios indicaron: “Como respuesta recibieron el martes un pago parcial, correspondiente apenas a un poco más del 5 por ciento del monto adeudado”, indicaron.



Anotaron: “El atraso en el pago y la negativa a realizarlo por la Administración municipal, genera traumatismos insalvables para sostener la operación del MIO”.



(Lea también: Parque turístico Cristo Rey, entre los reconocimientos y las críticas)





“Los concesionarios están tratando de generar pánico en la ciudadanía y de hacer presión también”, sostuvo el presidente de Metrocali.



“Sin embargo, reconocemos que se adeuda el diferencial tarifario, a cargo del distrito, que las fuentes de financiación no funcionan, que el recaudo destinado para ello no se tiene, pero se viene trabajando con el distrito y también con el Gobierno Nacional”, añadió Ortiz.



Este año, el presidente de Metrocali indicó que una propuesta en la cual, la Alcaldía buscaba avances durante el gobierno de Gustavo Petro era la de Metrocali de convertirse en un operador público que provea la flota, con el propósito de buscar cofinanciación con el Gobierno Nacional. La idea es que Metrocali sea dueño de los buses, pagueno y se concesione una operación.



(Puede leer: San Andrés: ¿Quién era Natalia Larrañaga, la turista que murió por una lancha?)



Es decir, dar buses y decirles a los operadores, provean la mano de obra para prestar este servicio y pagarles por eso.



La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, hizo un llamado a la sociedad civil, autoridades y ciudadanía a trabajar juntos para encontrar una solución para el sistema "que es de todos".



Según la directiva, "la noticia con que nos levantamos, de que los operadores pueden no continuar operando es una noticia muy grave para Cali".



Y agregó: "El sistema tiene muchísimos problemas, problemas estructurales con los que nació este sistema, nunca ha logrado cubrir la demanda pero, definitivamente, la pandemia, el daño en el sistema ha acrecentado esos problemas de base. Sabemos que la Alcaldía tiene unas propuestas para reformar el sistema, pero no conocemos. Los ciudadanos que somos los más afectados".



Señaló la importancia: "De que nos sentemos, a que la Alcaldía no reúna, que nos invite".



Reiteró que se deben buscar salidas y que es muy grave que Cali pueda quedarse varado sin la operación del MIO.



Entre tanto, en Unimetro, que ha afrontado más de una protesta por salarios, sus directivas solicitaron la terminación anticipada de contrato a Metrocali.



Unimetro recusó al distrito ante Procuraduría y convocó Tribunal de Arbitramento.



Según Metrocali, Metrocali está al día con ellos.



La concejala Ana Erazo manifestó: “Con deudas como las que reporta Unimetro, el MIO es inviable, las propuestas ofertadas por el gobierno distrital solo son 'paños de agua tibia', entre ellos, la tasa por congestión para que los vehículos rueden en el día de la restricción del pico y placa que solo le deja $ 1.600 millones para la operación que orienta Metrocali



Sobre la cancelación del contrato que solicitó Unimetro, el concejal de Cali Juan Martín Bravo dijo que cubre parte de la zona oriente con una demanda de más de 400.000 usuarios por lo que se necesita un plan de contingencia para el primero de diciembre.



Aseguró que "con pérdidas superiores a los $ 180.000 millones, Unimetro es una empresa inviable o ha sido una empresa inviable que hoy reconoce su incapacidad para mantener la operación en el sistema MIO".



Opinó también que de los 164 buses que componen su flota, solo 20 salen a operación de los 54 que reporta.



"Pero este es el campanazo para llamar a los operadores a renegociar y reestructurar los contratos, porque como va, el MIO va derecho a una intervención y liquidación”, dijo el concejal.



En este momento, el MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000, pero pandemia y paro dieron su estocada. No se superan los 250.000 diarios, siendo todo un desafío.



CALI