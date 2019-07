Aún temen cancelación del servicio de energía en el nororiente de Cali

Alrededor de 1.200 familias de unas 200 viviendas del jarillón, en Floralia y río Cali, dijeron que no entienden por qué los gerentes de las Empresas Municipales de la ciudad (Emcali), Gustavo Jaramillo, y del 'Plan Jarillón', Juan Diego Saa, afirman que no habría intervención, si cartas de la empresa de servicios les advierten que desde el pasado lunes festivo primero de julio se harán operativos (cancelación de la energía) en zona de riesgo no mitigable.



Vecinos indicaron que la energía es un derecho y que quienes recibieron la carta pagan los servicios, cada vez que les llega la factura desde hace más de dos o más de tres décadas.

Este martes hubo una protesta en la recta Cali-Palmira. La Policía la disipó y esto fue rechazado por residentes del sector, quienes manifestaron que era una movilización pacífica, reclamando un derecho a un servicio público.



Según el gerente de Emcali, no hay actividades de corte o suspensión en estas zonas y que lo que se ha venido haciendo son actividades contra conexiones fraudulentas que allí se han detectado.

A su vez, el ingeniero Jaramillo señaló que se hace intervención, una vez el municipio hace traslados de familias del jarillón.



Por su parte, el gerente del 'Plan Jarillón', el proyecto para trasladar a las 8.777 familias censadas en 2010 y 2011 por el riesgo de inundaciones y crecientes del río Cauca, dijo que este año no habrá reasentamientos de estas tres zonas. Afirmó que quedarán para el 2020. Es decir, la próxima Alcaldía tendrá que hacerse cargo, porque se espera que en 2021, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) termine los trabajos de fortalecimiento del jarillón, el dique o barrera en tierra que se levantó hace más medio siglo para evitar las inundaciones y afectaciones a unos 900.000 habitantes del oriente de Cali. 'El Plan Jarillón' llevan planeándose desde esos años 2010 y 2011.



Aunque el gerente Jaramillo sostuvo que no hay actividades ni de corte o suspensión en esta zona del nororiente de Cali, algunos de los habitantes que protestaron este martes dijeron lo contrario, al mostrar una carta enviada por la misma empresa de servicios.



En la misiva, dirigida a estos ciudadanos, se lee al final que “Emcali da por terminada la relación comercial con los clientes que se encuentren en las zonas de los jarillones de los ríos Cauca y Cali por encontrarse en zona de riesgo no mitigable y queda a la espera de la restitución de los predios, por parte de la Alcaldía municipal, para el desmonte de la infraestructura eléctrica presente en la zona”.



En esta carta de Emcali se sostiene que los operativos se realizarán a partir del primero de julio de este año.



El gerente de la empresa de servicios aseguró que enviará a funcionarios que manejan aspectos de responsabilidad social de la entidad para conocer las inquietudes de estos pobladores que piden ser escuchados. El funcionario manifestó que en Emcali hay interés por analizar estas situaciones con la misma comunidad.



Pero moradores como Marleny Taborda, a quien le llegó la carta y quien vive en Floralia hace 24 años, expresó que aunque su esposo y ella han conversado con funcionarios del 'Plan Jarillón', las opciones para continuar viviendo "en condiciones dignas en otro lugar son nulas". Dijo que no está de acuerdo, como otras familias de esta zona del nororiente de Cali, en traslados de sus viviendas que abarcan, por ejemplo en el caso de ella, 130 metros cuadrados, mientras que el municipio les ofrece apartamentos en el oriente caleño que serían de menos de 50 metros cuadrados.



"Nosotros no nos oponemos a los proyectos, sino a la forma cómo se hacen", dijo la habitante de Floralia, quien con su esposo se sostiene con un taller de carpintería en su misma vivienda, en el jarillón.



