Temor en Policarpa, Nariño, por posible alianza entre Farc y Eln

Policarpa, municipio en Nariño donde iba a funcionar la zona veredal para que allí se concentraran unos 300 excombatientes de las Farc, es hoy un territorio asediado por los Gaitanistas y ahora, según la alcaldesa de la localidad, miembros de las Farc que retomaron las armas se habrían unido a guerrilleros del Eln.

La mandataria regional señaló que en los últimos meses conoció esta situación, pese a la esperanza que hubo con los Acuerdos de Paz en La Habana, en Cuba, entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

La Alcaldesa recordó que en una de las llamadas telefónicas con Santos en 2016, ella le dijo: “Claro, Presidente, con toda. ¡Vamos a apostarle a la paz!”.



Sin embargo, la situación en estos últimos dos años empeoró y ahora más, desde que se conoció el anuncio de 'Iván Márquez' de volver a las armas con 'Jesús Santrich'.



“En verdad creíamos que se iban a transformar cosas", comentó.



Según Cabrera, debido a que los excombatientes ya no tenian agua ni comida y el Gobierno no agilizaba su situación se pasó de 300 a 55 de ellos y luego esa zona veredal fue trasladada a El Estrecho, en El Patía, en Cauca.



Agregó que como lo hizo ella en 2017 que alertó al Gobierno hoy vuelve y hace el llamado: "No nos dejen solos".



Concluyó que Policarpa, con más de 10.000 habitantes, es una bomba de tiempo, donde hay miedo por los grupos armados y ahora más, cuando se conoce esta posible alianza.



