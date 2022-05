Dos fuertes sismos se sintieron, uno al mediodía y el segundo, a las 4:23 de la tarde de este jueves en Cali y en el Valle del Cauca.

En el Valle del Cauca hubo susto porque el sismo fue intenso y prolongado.



El Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 5,2 grados en la escala de Richter del temblor de las 4:23 de la tarde. El epicentro se ubicó en el Litoral de San Juan, en Docordó, Chocó. Este departamento limita con el norte del Valle del Cauca.



Se sintió muy fuerte, pues la profundidad fue de 50 kilómetros. Este sismo ocurrió a 25 kilómetros de Calima El Darién.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el secretario de Gestión del Riesgo de la ciudad, Rodrigo Zamorano, dijeron que se activaron los protocolos de emergencia. Hasta ahora no se reportan afectaciones estructurales de gravedad.



"Mostraron gran capacidad de responder frente al fenómeno", sostuvo Ospina.



Según Zamorano, tampoco se han registrado réplicas.



"Es muy importante de mantener la calma. Por favor no colapse los celulares. No grite, trate de mantener una capacidad de resiliencia", expresó Zamorano.



Al mediodía hubo un primer sismo de 3,3 grados en la escala de Richter con epicentro a 12 kilómetros del casco urbano de El Dovio, en el norte del Valle del Cauca.



Informaciones de la población arrojaron que otras comunidades que sintieron el movimiento telúrico fueron cercanas del Patíam, en Cauca, departamento que colinda con el sur del Valle del Cauca.



En Popayán también hubo reportes del temblor, además de Morales y Santander de Quilichao. No se reportan afectaciones.



También se sintió en Quindío, capital de Armenia, en el Eje Cafetero, donde surgió, de nuevo, el temor por el terremoto en 1999.



CALI Y POPAYÁN