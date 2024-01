Temblor en Colombia: hubo dos sismos que estremecieron con fuerza el Valle

A eso de las 6:26 a. m., se registró un fuerte sismo que estremeció a Cali, al resto del Valle del Cauca y Chocó. Las autoridades buscan precisar si hay daños o personas afectadas.



De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el primer movimiento fue de 5,6 grados en la escala de Richter. Según esta entidad, el movimiento telúrico tuvo como epicentro Ansermanuevo, en el Valle. Tuvo una profundidad de 33 kilómetros.



El segundo movimiento ocurrió a las 6:47 a. m. con epicentro en el mismo Ansermanuevo.



El movimiento se sintió con fuerza, en especial en pisos elevados. Algunos ciudadanos en el norte de la ciudad, en barrios como San Vicente salieron asustados a las calles.

➡️ #QueTalEsto 🤐 | Cámaras de seguridad en el municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, registraron el momento del fuerte temblor en la madrugada de este viernes, lugar del epicentro



>>>>>>>> Registro del interior de un local comercial ⭕️ https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/b9y0hsWwEa — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 19, 2024

El sismo de las 6:26 a. m., de acuerdo con algunos ciudadanos en la capital del Valle, fue prolongado. Reportaron sentirlo durante más de dos minutos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-01-19, 06:26 hora local Magnitud 5.6, Profundidad 33 km, Ansermanuevo - Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/natBpFSPpK — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 19, 2024

El segundo sismo ocurrió a las 6:47 a. m. también en Ansermanuevo. Fue de 3,7 grados en la escala de Richter, con una profundidad superficial de menos de 30 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-01-19, 06:47 hora local Magnitud 3.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Ansermanuevo - Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/FvnqGcuFJo — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 19, 2024

De acuerdo con el sargento Luis Alfredo Jordán, del Cuerpo de Bomberos de Cali, dijo que hubo comunicación con el comandante de ese organismo de socorro en Ansermanuevo. "El epicentro del temblor de las 6:26 a. m. fue cerca de Ansermanuevo con magnitud de 5,6 grados en la escala de Richter. No hay daños reportados en este momento. En Cali tampoco hay daños reportados", añadió.



El sargento Jordán dijo que edificios mediana altura informaron que el movimiento se sintió con mayor intensidad por la frecuencia.

Un parte de tranquilidad nos reporta @bomberosCali119, por fortuna no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales en #Cali luego del fuerte #Sismo de esta mañana #YaCelacanto pic.twitter.com/136TsTEZoD — Ya Celacanto (@YaCelacanto) January 19, 2024

Reiteró que hasta el momento en Cali no se reportan emergencias, tras el sismo que en la ciudad recordó el vivido en 2015, con otros sismos y en 2004. En ese último año, el movimiento fue de 6,7 grados en la escala de Richter con epicentro en el océano Pacífico cerca de Chocó.



"Yo estoy en un segundo piso. Al comienzo sentí como si hubiera pasado un vehículo de carga pesada, pero el movimiento continuó. Miré las lámparas y se tambaleaban. Esto fue fuerte y duró bastante. Yo me quedé paralizada, traté de coger a mi perrita. No pude. Alcancé a salir a la puerta y el temblor seguía", contó una vecina habitante del edificio Isabel Cristina, en la calle 34 Norte con avenida 2BIS, en el norte caleño.



Justamente en Chocó también reportaron haber sentido el sismo, sin que hasta el momento se hayan identificado daños o afectados.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI