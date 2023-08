El almuerzo se les convirtió en alarma a cientos de vallecaucanos ante un temblor que sacudió a varios municipios del Valle del Cauca.



Sin embargo, no todos los y las habitantes percibieron el sismo. El epicentro está en el municipio de El Calvario, en Meta, donde se reportan daños bajo dos sismos y cinco réplicas.

Los reportes empezaron hacia las 12:04 de la tarde del jueves 17 de agosto.



El registro del Servicio Geológico Colombiano señala 6,1 grados en la escala de Richert, fue superficial, menor a 30 kilómetros de profundidad, dijo la subsecretaria de Gestión del Riesgo en Cali, Rocio Díaz



En municipios como Jamundí y Palmira se reportaron hasta réplicas. Pero muchos

ciudadanos señalaron que no percibieron el movimiento.

"Estaba en la oficina cuando se movió el piso", dijo Laura Cuero, desde una oficina en el centro de Cali. "No me enteré porque estaba caminando", anotó William, empleado en el norte local.



Hasta la 1:00 de esta tarde de jueves no se reportaban daños en la capital del Valle.

En el Meta

🟠📺 #EnlaceTrece | Varios vidrios rotos se reportan desde el Centro Comercial Viva, en la ciudad de Villavicencio #Meta, a causa del sismo de hace unos minutos. pic.twitter.com/zFbSIiIvDm — Canal Trece (@CanalTreceCO) August 17, 2023

Los sismos se sintieron en Villavicencio y Bogotá.



Pero el municipio de El Calvario (Meta) estaba pasando los mayores apuros por dos temblores de más de 6 grados.

Desde la Alcaldía se reportaban cinco réplicas y eso ha provocado dramas. El servicio de salud está colapsado porque han llegado pacientes, sobre todo, por angustia y nerviosismo.



Por ahora, en esa localidad se reportan daños en edificaciones, pero hay preocupación por lo que haya sucedido en las veredas, en medio del invierno.



Desde 2008 no se sentía una situación así en esa localidad del Meta.



Hace 14 días fue en Palmira

El pasado 3 de agosto, de acuerdo con el boletín informativo del Servicio Geológico, sobre las 5:09 de la tarde, un temblor tuvo como epicentro Palmira, Valle del Cauca.



La magnitud fue de 4,7, y la profundidad fue de 149 kilómetros.

