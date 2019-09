Tecnología caleña, al servicio del sector salud

Un dispositivo odontológico elaborado por Univalle y la UAO, capaz de hacer modificaciones óseas y dentales en una posición proyectada y deseada de forma previa, indicado para pacientes que requieren rehabilitación oral o restauración facial causada por malformación congénita o por enfermedad; un sistema para detectar el riesgo de desarrollar lesiones de muñeca, de la UAO, y un sistema portátil que detectará en segundos y de forma temprana la presencia de cáncer de cuello uterino a través de la toma de imágenes y su posterior análisis mediante inteligencia artificial de la Universidad Javeriana, son algunos de los proyectos seleccionados por la Agencia de Desarrollo Tecnológico del Valle (Reddi) expuestos durante la realización de Qualinn, Simposio de Innovación en Excelencia Clínica.

La Icesi y la Fundación Valle del Lili presentaron eMontion, un laboratorio de marcha digital capaz de tomar medidas objetivas para determinar si una persona presenta un envejecimiento no normal o si tiene una enfermedad neurodegenerativa y en el que un equipo interdisciplinario trabaja desde hace siete años; analiza el movimiento no armónico del cuerpo, cómo se mueve una parte respecto a otra, la simetría del movimiento, el balanceo de brazos y los pasos.



“La herramienta es un apoyo para el médico, en ningún momento lo reemplaza. ¿Cuál es la situación? En el país hay muy pocos neurólogos, entre el 80 y 90 por ciento está concentrado en las principales cuatro ciudades y el 60 por ciento de ellos está en Bogotá, no hay especialistas disponibles; hay pacientes que viajan a Cali desde Pasto, incluso desde el Ecuador, por una consulta de Parkinson. Con esta innovación nosotros podríamos tener el equipo en Pasto, las personas se harían las mediciones, y en Cali estaría el médico para evaluarlos, ya no tendrían que viajar cuatro veces al año a esta ciudad”, dijo el ingeniero Andrés Navarro.



“La cámara toma datos objetivos que luego los procesamos por medios matemáticos para poder hacer estas predicciones de forma muy precisa, hemos hecho ya los cálculos con datos estadísticos para ver que esas respuestas sean realmente precisas, logra una precisión del 98 y 99 por ciento, básicamente la de un ojo especializado en Parkinson, miramos otras patologías en las que se pueda aplicar”, señaló Patricia Madriñán, del equipo interdisciplinario.



Según el gerente de Reddi, Juan Manuel Chaves, la innovación en salud potencia los modelos de negocios disruptivos, reduce costos de acceso y mejora la eficiencia del sistema.



En los últimos 50 años contribuyó a que la expectativa de vida en el mundo aumentara de 57 a 72 años, según el Banco Mundial.

En la Universidad San Buenaventura trabajan en una tecnología que estima el tiempo de recuperación del paciente. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



Predictheon, tecnología desarrollada con el Hospital Clínic de Barcelona y las universidades San Buenaventura de Cali y Navarra de España, permite predecir cambios futuros en el nivel de anestesia del paciente, identificar riesgos asociados y estimar el tiempo de recuperación aproximado.



“España tenía una gran cantidad de datos generados a partir de sus historiales de procedimientos de endoscopia digestiva y, a partir de eso, genera estos modelos predictivos para hacer sedación y analgesia. Vinieron a la San Buenaventura con la idea y aquí desarrollamos el software que hace la vez de interface de esas predicciones, de los estados sedación, de la probabilidad que haya depresión respiratoria, la probabilidad de que el paciente tenga estímulos nociceptivo cuando sea entubado; también tenemos una función de predecir en qué momento tendrá recuperación cognitiva”, contó el docente de la San Buenaventura, Santiago Villafuerte.

A través de WaitApp los familiares podrán estar informados sobre el estado del paciente una vez esté en cirugía, Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



La Clínica de Otorrinolaringología presentó WaitApp, tecnología con la que busca humanizar la espera de los acompañantes de sus pacientes cuando éstos entran a cirugía.



"Generalmente, todos se quedan en la sala de espera con zozobra, sin saber lo que pasa dentro del aérea de cirugía. Diseñamos un software, una aplicación web por medio de la cual los acompañantes de pacientes puedan conocer cómo va el procedimiento y cuál es su estado en sala de cirugía”, dijo Luis Eduardo Mahecha, funcionario de la Clínica.



“Cuando al paciente lo admisionan en el servicio se genera un código único que consta de las iniciales del paciente y los últimos dos dígitos de la cédula, queda un código de colores que es el que va indicando en qué estado está, ya sea en admisiones, en el quirófano, en recuperación o en recuperación dos”, agregó Mahecha.



Dentro de la misma aplicación está la posibilidad de que los familiares puedan comunicarse en un chat con el jefe del área de cirugía y ampliar su información sobre cómo va el procedimiento, sin importar si el acompañante está por fuera de la Clínica o por fuera del país.



La San Buenaventura presentó un video juego para la evaluación cognitiva de niños sordos y oyentes, así como una aplicación para el entrenamiento de los anestesiólogos.

Prótesis en 3D con PEEK, resistente como el titanio. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO

Armoni3D, tecnología basada en la impresión 3D de material PEEK que permite producir piezas anatómicas de sustituto óseo diseñadas de acuerdo a la anatomía especifica del paciente a partir de una tomografía.



“Hemos tenido 16 casos puntuales de pacientes, uno solo puede tener hasta tres reconstrucciones o prótesis; hemos reconstruido hasta un tabique que no existía y que le cambió la fisionomía al paciente, son casos todos exitosos. El médico nos remite los casos y junto con él hacemos el diseño de lo que quiere”, dijo Fredy Castro, de Tomoguide, la empresa que trabaja esta línea.