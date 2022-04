El operador de telefonía celular Movistar presentó en Cali su tercer piloto de 5G, quinta generación de redes móviles, en Colombia.

En la capital del Valle del Cauca Movistar ha conectado a más de 100 mil hogares y empresas con soluciones de FTTH (Fibra óptica al hogar) y espera al cierre del año desplegar redes para conectar hasta otros 250 mil.



El presidente CEO de la telefónica Movistar, Fabián Hernández Ramírez, afirmó que "somos una compañía que hemos venido poniendo la mejor conectividad a todos nuestros clientes desde donde mejor la pueden tener”.



Movistar ofrece velocidades comerciales de hasta 900 Megas, simétricas, es decir tanto para bajar como para subir información.



“Los pilotos de 5G, y las demostraciones que instalamos, nos servirán para entender el camino que debemos recorrer de manera conjunta con los reguladores y las empresas para aprovechar de la mejor manera, esta ola transformadora que se avecina”, señaló Hernández.



Este piloto de Movistar es una red celular para navegación móvil desde sus frecuencias en la banda de los 3500 Megahertz (3.5 GHz) ofreciendo en una velocidad de subida de 1.3Gbps y descarga de datos de 80Mbps a través de la implementación de arquitectura NSA (Non Stand Alone), que permite migrar progresivamente de una red 4G a 5G. Solo se debe utilizar una portadora 4G LTE y añadir otra portadora secundaria que funciona sobre 5G, permitiendo un ancho de banda de 100MHz.



Se prevé que la adopción y uso de la tecnología 5G permitirá el acceso adecuado a aplicaciones que requieren grandes anchos de banda, baja latencia y comunicaciones masivas de tipo máquina, como por ejemplo el internet de las cosas, tecnología que implica una gran cantidad de sensores conectados inalámbricamente.



Por su parte, Gustavo Restrepo, gerente regional telefónica Movistar para el sur del país, comentó: “Queremos dar soluciones integrales a los negocios de nuestra región, a los pymes, a las empresas, a las corporaciones y no nos interesa solamente poner sobre la mesa un portafolio de una conectividad, sino la competitividad, más los equipos, el big data, el internet de las cosas hoy en día, si es para los hogares también poder explotar todo lo que tiene que ver en educación, recreación, salud y demás, eso es lo que nos interesa más que todo, y los precios son totalmente accesibles”.



La compañía Ericsson, como aliado estratégico, proporcionó la infraestructura tecnológica, a través de instalación de demos que permitieron vivir el potencial de esta tecnología para las industrias como la manufactura, minería, puertos, entre otras, con soluciones de la firma sueca que maneja más del 50% de las redes 5G a nivel global.



“Con este piloto se evidenciará cómo 5G con su desempeño superior, con tiempos de respuesta casi inmediatos, y una seguridad reforzada, se convierte en la opción ideal para la transformación digital empresarial y de la Industria 4.0, que en Colombia impulsaría el desarrollo de sectores como la manufactura, minería, automotriz, puertos marítimos, energía, comercio minorista y agricultura, entre otros” dijo Chafic Nassif, CEO de Ericsson para LATAM Norte y el Caribe.

