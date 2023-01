Muchas personas en el sur de Cali se vieron sorprendidas en las primeras horas de la mañana del 27 de enero con un bloqueo que adelanta un grupo de taxistas en la avenida Roosevelt entre carreras 42 y 44.



Los conductores de estos vehículos aseguran que se trata de una protesta para exigir mayores controles contra los servicios de plataformas de transporte ilegales.



Sostienen que este tipo de servicios les han generado afectaciones económicas, razón por la cual no descartan adelantar más bloqueos en puntos estratégicos de la capital del Valle del Cauca.



El líder de los taxistas, Johnny Rangel, denuncia que en las últimas horas se han presentado agresiones contra una taxista y un taxista de la tercera edad, por parte de conductores de plataformas.



Explica que lo que generó el bloqueo por parte de varios taxistas en este importante corredor vial, fue un procedimiento que consideran irregular contra el transporte de plataforma.



“Se ha presentado una burla por parte de un agente de tránsito que tenía que inmovilizar un vehículo pero no lo inmovilizó y nos dimos cuenta que le hicieron procedimiento por otra infracción y no hay inmovilización, y nosotros esperando toda la noche a que llegara la grúa para que inmovilizara a ese vehículo implicado en transporte ilegal. Por eso los compañeros dicen que no se levantarán hasta que llegue el secretario de Tránsito y corrija esta situación”, explica Rangel.



Otra de las situaciones que denuncia el líder taxista es que algunos vehículos de transporte informal y de plataformas están “desplazando a los taxistas de zonas de parqueo de pistas, como lo son los de las Eps, clínicas, centros comerciales…”.



Además reiteró que el miércoles 22 de febrero se hará un paro nacional de taxistas.

Avanza nuestro trabajo contra la ilegalidad. 🙌#AEstaHora ⏰| nuestro cuerpo de agentes de tránsito realiza operativos de control en el sector Tequendama.#CaliTeQuiere💙❤️💚 pic.twitter.com/i1lnm4XLGC — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) January 26, 2023

Entre tanto, desde la Secretaría de Movilidad han asegurado que realizan continuos controles al transporte ilegal en sectores estratégicos, como el del barrio Tequendama, donde se encuentran ubicados establecimientos relacionados con el sector de la salud.



Así lo evidenció en redes sociales.

