Directivos de dos empresas, una de taxis y otra de transporte de servicio especial en Cali, analizan el caso de presunta intolerancia, sucedida en la tarde del pasado viernes.



Un taxista se bajó, aparentemente, con un machete en la mano, quien de manera acalorada habría arremetido contra el automotor con pasajeros. Con el machete habría cortado una de las plumillas del bus.



El taxi también transportaba a usuario que por un momento quiso bajarse del carro del gremio amarillo.

El hecho fue grabado esta semana y difundido en un video, en redes sociales. Ocurrió

en la avenida del Río, a pocos metros de la Torre de Cali, en el norte de la ciudad.



El secretario (e) de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que habrá sanciones en este tipo de casos de intolerancia y agresiones.



El taxista pidió disculpas públicamente desde la cuenta de Facebook Veeduría Gremial Taxis.



El conductor señaló que el vehículo de servicio público habría golpeado al taxi.



"En el semáforo de la 85, me bajo y le digo al señor que viera lo que le me le había hecho al carro. Él no se baja del vehículo ni nada, sino que me dice con malas palabras que haga lo que yo quiera. Entonces le pido disculpas la ciudadanía de nuevo por mi reacción”, dice el taxista en la grabación en Facebook, quien aseguró que habló con sus jefes de la empresa de taxis y con los del bus especial para explicar lo sucedido y buscar un acuerdo.



En Telepacífico Noticias, el taxista reiteró su disculpas públicas.



"La violencia nunca va a ser la mejor opción de solucionar los inconvenientes (...) La idea es aprender", dijo el conductor, quien aseveró a la ciudadanía que no piense que "los taxistas son malos".



El pasado 24 de mayo, la Policía reportó la captura de un presunto atacante de un bus del MIO. Con una piedra destruyó la ventanilla del conductor.



Pero esa vez, a diferencia de tres casos anteriores de presuntos agresores del masivo, el capturado no pidió perdón u ofreció disculpas públicas por el ataque contra el bus del MIO.



De acuerdo con la Policía Metropolitana, el detenido habría atacado el MIO, a la altura de la calle 100 con carreras 12B, en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali.



Cifras de Metrocali y de la Policía dieron cuenta hasta ese entonces de 566 ataques u hechos vandálicos.



El comandante operativo de la Policía de Cali, coronel Nelson Zabala, dijo que algunos pasajeros tuvieron lesiones leves.



En mayo de este año, un motociclista pidió perdón por haber golpeado un bus del masivo, cerca de la sede de Comfandi El Prado. El caso fue grabado en un video difundido en redes sociales y también se hizo viral.



El 5 de marzo, otro ciudadano dio disculpas por agresión verbal a un conductor del MIO.



El 23 de marzo, un hombre en cicla golpeó otro bus del MIO y pidió perdón.



El año pasado, un taxista fue a las instalaciones de Metrocali, en la antigua estación del Ferrocarril, a pedir excusas por un acto de intolerancia, como él lo reconoció.



Ese caso fue por una disputa que hubo entre el taxista y el conductor de un bus del MIO con la ruta T31. Ese incidente tuvo lugar en la calle 15 con carrera 5, en el centro caleño.



