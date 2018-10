Tasa bomberil genera sus observaciones en el Concejo de Cali

A la fecha se dispondría en bancos de unos 5 mil millones de pesos por ejecutar de la vigencia 2018, que según la administración municipal estarían dispuestos para la Estación de Bomberos de la Flora.

Un nuevo debate se dio el sábado 27 de octubre al interior del Concejo, durante la exposición que hacía el secretario de prevención del riesgo, Rodrigo Zamorano, en el marco del estudio del proyecto de Acuerdo 078 que contiene el presupuesto del Municipio para la vigencia 2019.



Esta iniciativa tiene como Ponente Coordinador a la concejal Alexandra Hernández Cedeño.



Zamorano expuso lo relacionado a los recursos que se darían a los Bomberos para la vigencia 2019, en un presupuesto de $25.363 millones por concepto de sobretasa bomberil.



La concejala Clementina Vélez Gálvez intervino y señaló que la tasa bomberil se ha desfigurado en la opinión pública por cuenta de afirmaciones no corroboradas. “Que la plata la guardan en los bancos, que no la ejecutan, eso no puede hacer carrera y ahora que estudiamos el proyecto de presupuesto del Municipio 2019, debe quedar claro el presupuesto de los bomberos. No podemos retroceder a las épocas en que los bomberos tenían que ‘poner el sombrero’, eso no puede ocurrir”.



Para Vélez Gálvez, "el tema de la seguridad de Cali tiene que tener visión nacional, porque ese cuentazo aquí no puede prosperar, cuando se trata de un problema de todos y compete no solo al Alcalde y la Gobernadora, compete al Presidente de la República y al Ministerio de Defensa con la Policía Nacional, pero tenemos que acabar con ese cuento que con la plata de Bomberos vamos a mejorar la seguridad, o que ya hay un proyecto de acuerdo para modificar la tasa bomberil”.

Sesión en el Concejo Municipal de Cali Foto: Archivo particular, Concejo de Cali

La concejala Ponente Hernández Cedeño, sostuvo que se hace necesario buscar recursos para la seguridad, pero solicitó el estudio técnico del gobierno local para plantear la reducción del porcentaje de la tasa bomberil. Igualmente, considero oportuno saber cuánto estaría recibiendo el Municipio de Cali por concepto de sobretasa a la energía con destino a la seguridad, tributo creado por la Gobernación del Valle.



Para el concejal Henry Peláez, el funcionario competente para decir si los recursos para los bomberos son suficientes o son insuficientes es Rodrigo Zamorano como autoridad en el tema. “En mi experiencia como auditor de la Contraloría de Cali, conocí que los bomberos se quedaban escasos en la presentación de proyectos para financiar con esa sobretasa bomberil y por eso la plata no se podía transferir y los recursos se quedaban en los bancos”, explicó Peláez.



Peláez recordó que con la actualización catastral los recursos a los bomberos también se aumentan. “No estoy diciendo que hay mucha plata y hay que quitársela. No. Lo que yo digo es que si hay recursos hay que evaluar si todo el recurso lo necesitan los bomberos, pero ese estudio lo debe precisa el gobierno municipal a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo”, advirtió.



El concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle aseguró que el tema de los recursos debe tocar a otras instancias como la Defensa Civil y la Cruz Roja. “Tenemos un cuerpo de bomberos bueno, pero Cali tiene un problema grande en materia de seguridad y en temas de Cali Distrito como el turismo, no pasará nada mientras no mitiguemos y confrontemos la inseguridad”.



Tamayo demandó del gobierno municipal presentar el proyecto para buscar recursos para la seguridad, al tiempo que hizo público su deseo de ser ponente de dicha iniciativa.