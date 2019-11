Tarjetas para asistir a citas médicas y terapias en MÍO

Como una persona “que lucha por los derechos de la población con discapacidad” se define a sí mismo Juan Carlos Urtijo, quien vive en carne propia las dificultades que enfrentan a diario estas personas, por ejemplo, la falta de recursos para asistir a sus terapias y citas médicas.

A esta dificultad le pusieron el ojo la Secretaría de Bienestar Social y Metrocali, que brindarán 1.100 auxilios para que personas en condición de discapacidad se movilicen en el Sistema de Transporte Masivo (MÍO).



Inicialmente, se entregaron 110 tarjetas y Juan Carlos fue uno de los beneficiarios. “Créanme que estamos muy contentos porque es una gran ayuda”, expresó, y agregó que “es una oportunidad para seguir asistiendo a terapias porque sí hace falta el recurso económico”.



La secretaria de Bienestar Social, Carolina Campo, explicó que “la tarjeta tendrá recarga de $252.000, para entre dos y tres meses. Las pueden utilizar de lunes a sábado, y deben hacerlo exclusivamente para asistir a citas medicas, tratamientos y capacitaciones”.



La Oficina de Atención Integral a la Población con Discapacidad, adscrita a Bienestar Social, dispuso un equipo técnico que hará el seguimiento, para verificar que las tarjetas se usen para dicho propósito, “y la gente cumpla”, añadió Campo.



Juan Carlos anotó que sería bueno que “el alcalde entrante siga con estos programas y que no nos vean como ‘discapacidad’ sino por las capacidades que tenemos”.Los beneficiarios también podrán usar el MÍO Cable, que ahora presta el servicio, todos los días de la semana, de 5 a.m. a 8:30 a.m., del mediodía a 2 p.m. y de 5 p.m. a 9:30 p.m., a solicitud de la comuna 20.

Más ayudas para la calidad de vida

En la actual Alcaldía se han invertido más de $22.000 millones en atención a las personas con discapacidad. Se han entregado 2.762 ayudas técnicas, entre sillas de ruedas y bastones, en comunas y corregimientos. En el MÍO también se pueden movilizar las personas que usan perros de compañía, siguiendo las normas.

CALI.