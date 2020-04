En ladera de Cali piden mercados y que revisen cobros de servicios

En el sector de Altos de Santa Helena y vecindades de la Comuna 18 de Cali están preocupados por el aumento en las facturas de los servicios públicos y piden el apoyo con mercados para familias que dependen del día a día.



Empresas Municipales (Emcali) anunció que revisará la situación.

Altos de Santa Elena congrega a familias de estratos populares, entre ellas personas que fueron trasladadas de sectores vulnerables en esta capital.



Algunos residentes en el sector se declaran asombraron por el cobro tan elevado marzo en relación con los servicios de agua y energía. Dicen que usualmente pagan entre 50 y 70 mil pesos pero se les subió, en unos casos, a 300 mil.



Además, aseguran que muchas veces se les ha cortado el servicio de agua cuando se lleva a cabo una obra pública. También, reclaman ayudas alimentarias del Gobierno Municipal.



Gildardo Serna, un reciclador de 57 años, quien antes vivía en las orillas de un río, fue reubicado con su familia en las torres de los Altos de Santa Helena hace tres años Dice que mensualmente paga 50.000 pesos por los servicios. Sin embargo, en marzo se le aumentó más de cinco veces ese valor. Por eso, pide revisión del cobro o ayuda para pagar esa factura.



“Si no tengo para la comida, mucho menos para los servicios” anotó Serna

Para este hombre, la situación es complicada, pues el único sustento con el que él y su familia cuentan es el reciclaje. “Me toca salir a rebuscar para levantarme una librita de arroz, panela o alguna cosita por ahí, subir para las tiendas de las Palmas para que me regalen alimentos para traerle a mi familia. Sé que no se puede salir, pero lo hago por necesidad y para cuidar a mis hijos”.



Según Serna, en su torre hay 20 familias y a la mayoría les ha llegado el recibo de servicios con un cobro exagerado.



También habla sobre el mercado que aún está en espera, “hace un par de días escuché en radio que a los habitantes de este sector nos iban a entregar un mercado y hasta la fecha no ha llegado nada, seguimos esperando, pues esta cuarentena nos ha impedido rebuscar la forma de alimentarnos a nosotros y a nuestras familias”.