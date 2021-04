'Tarea por falsos positivos se debe analizar en contexto'

El secretario de Educación de Cali, William Rodríguez, salió al paso de la controversia por la tarea de una docente a sus alumnos de noveno grado en Cali sobre los 'falsos positivos'.

La tarea generó tal polémica en redes sociales con opiniones a favor y en contra de la profesora, suscitando, inclusive hablar del Uribismo.



En el documento de la tarea, una de las preguntas fue: "¿Quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los ‘falsos positivos’?



El secretario Rodríguez dijo: “Texto sin contexto no es posible interpretarlo, en ese sentido, ese documento taller, ese instrumento didáctico que envía la docente a sus estudiantes hay que mirarlo dentro del marco del plan de estudios del área de ciencias sociales".



El funcionario añadió: "Consultada la institución educativa, el planteamiento es que esa actividad está inserta en el componente, la dimensión de participación ciudadana del área de ciencias sociales".



Agregó: "Segundo, busca desarrollar competencias investigativas, en tanto que el estudiante tiene que consultar diversas fuentes para construir un criterio propio y dos, en el marco de la lectura crítica poder leer de una manera crítica lo que circula en redes sociales y en medios de comunicación, pero además esto está en el marco del proyecto educativo institucional dentro de la autonomía institucional que se articula con la libertad de cátedra, no con ello decir que hay una extralimitación; la libertad de cátedra está en función de los principios de la Ley general de Educación".



Dijo, además: "Estamos en conversaciones con sus directivas (del colegio) para dialogar con la Subsecretaría de Calidad y a partir de allí, desarrollar las acciones pertinentes".



"Rechazamos el linchamiento mediático contra la compañera docente Sandra Ximena Caicedo y, la persecución, señalamientos y amenazas contra el Magisterio. No se puede juzgar sin conocer el contexto de la cátedra”, escribieron en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



El abogado Jaime Arizabaleta, columnista de @IrreverentesCo y admirador de la seguridad democrática, dijo que “tarea no hace parte de un ejercicio educativo, sino de politiquería”.



CALI