Conozca cómo es la nueva vida de Taliana Vargas como funcionaria en la alcaldía de Cali

Desde el primero de enero que asumió Alejandro Eder las riendas de la alcaldía de Cali, su esposa, Taliana Vargas también empezó a trabajar como gestora social en la administración municipal.



Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, en las que cuenta detalles de su día a día en este nuevo rol de su vida.



Aunque muchos la conocieron como exvirreina universal de la belleza y protagonista en diferentes producciones televisivas de la pantalla colombiana, la gestora social samaria mostró un rol activo en el desarrollo de sus proyectos sociales en los que aspira poner toda su experiencia de más de una década en el sector.

“Para los que me conocen saben que no me iba a quedar tranquila solamente con un proyecto, tengo muchos, grandes proyectos que me mueven el corazón por los que vamos a trabajar”, publicó Vargas en sus redes sociales, en las que compartió algunas imágenes que muestran el trabajo diario de su equipo de trabajo liderado por mujeres.



A sus 35 años y con una amplia trayectoria en el entretenimiento, el modelaje y el trabajo social a través de su fundación Casa en el Árbol, la samaria no oculta su amor por la capital del Valle del Cauca y su potencial creativo.



“Gracias, Cali. Fue mejor y más allá de lo que soñamos, y así será en estos cuatro años que vienen”, publicó la gestora social junto a su esposo, el alcalde Eder.



En su cuenta de Instagram, Taliana Vargas, además de mostrar la gratitud con los caleños por la victoria de su esposo en la alcaldía de Cali, destaca que su nuevo rol está enfocado a la implementación de proyectos e iniciativas para mejorar la calidad de vida de los caleños a través de la gestión de recursos, gracias a su experiencia de trabajo con organizaciones sociales nacionales e internacionales.



“La ilusión de un año nuevo, la esperanza de una mejor ciudad y la certeza del mejor gobierno que Cali pueda tener. Emocionada y orgullosa de mi esposo Alejandro Eder”, compartió la nueva gestora social en redes.



