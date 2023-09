Visiblemente afectada y consternada, la modelo, exreina de belleza y esposa del candidato a la Alcaldía de Cali, Alejandro Éder, apareció en un video publicado en redes sociales en el que condena las agresiones que se presentaron en el foro de juventudes en el edificio Torre de Cali este sábado.



Los candidatos explicaron que en medio del evento, dos hombres intentaron agredirlos fisicamente. Incluso encontraron armas blancas tiradas en el piso del lugar.



Todo habría empezado por una trifulca de un joven que agredió al escolta del aspirante Wilson Ruiz, exministro de justicia. Seguidores del Pacto Histórico también habrían participado del alboroto.



(Le puede interesar: pánico y agresiones en foro con candidatos de la Alcaldía de Cali)

“Tengo mucho miedo, estoy muy asustada con esto que acaba de pasar en Cali”, empezó el comentario de Taliana Vargas en el video.



“Colombia, esto no puede pasar más. Tenemos que aprender a respetar las diferencias. Esta forma violenta y agrediéndonos no es la salida para nada. Tenemos que pensar más desde el amor, desde la compasión. ¿Por qué la agresión? ¿A qué nos lleva la agresión?”, prosiguió.

Llamado a construir país y Cali desde el amor en la diferencia. No más división y ruptura en las familias, barrios y ciudades por pensar diferente. Las agresiones no construyen y son inaceptables. pic.twitter.com/LlgI6gRBPv — Taliana Vargas (@TalianaV) September 9, 2023

La esposa del candidato agregó que durante estos días de ambiente electoral “está bien no pensar igual, pero tenemos que aprender a vivir con eso. A respetar las diferencias. Si a usted no le gusta esta forma de hacer política, no le gustan los candidatos, no voten, voten en blanco, pero no los agredan”.



(Además: Voraz incendio consumió más de 15 viviendas en Popayán)



“Aquí estamos una familia, con el único fin de hacer las cosas bien, por todos, con hijos pequeños. Respeten la vida, esto no lleva a nada”, acotó.



Reflexionó: “¿Y por qué el país es tan dividido? Por pensar diferente, esto también es una invitación para todos. Dejen de estar peleando con el vecino, en sus familias, porque tienen maneras diferentes de pensar. Nomás aceptémonos como somos, y desde el amor. Yo hoy cancelo mi agenda social que tenía, por miedo y por la protección de mi familia”.



CALI