Cada día el bailarín caleño Bryan Ramírez empieza a ganar más prestigio en diferentes espacios culturales y artísticos de Europa, donde reside actualmente.



Su talento, creatividad, y despliegue físico en cada montaje de danza lo han llevado a conquistar espacios importantes en la escena del ‘viejo continente’, en especial, en Italia, donde su trabajo es exitoso.



(También lea: Cantante que apareció en TV con baletas despegadas ganó el concurso La Voz Kids)

En el año 2017 fue semifinalista en Amici di Maria De Filippi, uno de los programas artísticos más importantes de dicho país.

Bryan Ramírez participará en el componente académico del festival. Foto: Santiago Saldarriaga

Este presente lleno de brillo y esperanza no había podido ser posible si el bailarín no hubiera conocido el ballet.



Cuenta que su niñez la vivió en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente caleño, bajo un entorno de calles violentas. Es por eso que su mamá, Hemelina Hurtado se las ingeniaba para que su hijo ocupara el tiempo libre en actividades extras a las escolares.



(Además: Frente a invasión de tierras, Minagricultura afirma que habrá distribución)



“Llegué a Incolballet en el 2005, cuando tenía 9 años, todo fue una idea de mi mamá, porque ella como muchas mujeres en Colombia, se dedicaba a varios trabajos, principalmente en casas de familia”, recuerda el bailarín caleño.



Relata que la señora Ivonne, que era jefe de su mamá, quiso probar si el pequeño tenía capacidades para la danza.



“Me acuerdo mucho que me dijo: ‘date un beso en las rodillas’, ‘tócate la punta de los pues’, eran las pruebas que ella como fisioterapeuta me hizo para ver si era lo suficientemente flexible para este tipo de danza”, sostiene.



(Le puede interesar: 'Dijeron que nos iban a ayudar y nunca aparecieron': esposa de Ánthony de Ávila)



Aquellos ejercicios fueron suficientes para que Bryan ingresara a Incolballet en el año 2005, institución donde asegura que “el ballet cambió mi vida por completo”.



“Mis amigos de infancia se empezaron a desviar del camino correcto, entrando a un mundo mucho más turbio. Me acuerdo que muchísimas veces prefería no salir, porque tenía un espectáculo, o tenía que ensayar en Incolballet”, recuerda.



En el marco del Festival Internacional de Ballet, Bryan Ramírez contará su historia de vida en el conversatorio ‘Como el ballet cambió mi vida’, que se hará este viernes 16 de septiembre, a las 10 a. m. en la carpa contigua al CAM.

Más contenido de Colombia

- Fotos: Los 10 edificios mal construidos a los que les ponen la lupa en Medellín



- Con hábeas corpus liberan a Optra, el presunto cabecilla de las cadenas de oro



CALI