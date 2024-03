Otro gigante que murió de pie: ¿qué causó daños a un caucho para ser talado en Cali?

El gigante ya estaba muerto y no se podía hacer nada. Este fue el diagnóstico que entregaron en el Departamento Administrativo de Gestión del Medioambiente (Dagma) que dejó consternados y algo insatisfechos a muchos de los vecinos que estuvieron una reunión con funcionarios de la entidad ambienta para conocer el paso inevitable, tras la agonía de un caucho que estuvo en pie en el emblemático parque del Perro, en el sur de Cali: la tala.



Según el Dagma, el propósito de este espacio se centró en que la comunidad conociera, de primera mano, los estudios, el estado del árbol, las acciones previas y todo el procedimiento de la intervención.



Pablo José Prieto Toro, ingeniero forestal del grupo de Flora Urbana del Dagma, confirmó que la muerte del árbol de caucho fue verificada con el tomógrafo. “Se comprobó que las raíces estaban muertas, debido a elementos corto-punzantes hechos por algún individuo”, detalló.



Funcionarios del Dagma, analizando el árbol. Foto: Dagma



La subdirectora de Ecosistemas y Umata, Yaneth Patricia Alegría, aprovechó la actividad para invitar a la ciudadanía a tener en cuenta dónde se siembran los árboles. “Desde el Dagma hacemos el llamado para que cuando se hagan jornadas de siembra, se busque el acompañamiento correspondiente y así tener en cuenta el manejo de los árboles y el cuidado de las zonas verdes”, precisó.



A raíz de este tipo de situaciones, la autoridad ambiental local informó que estudia el estado de árboles en otros puntos de Cali. Hasta el momento, hay 196 individuos arbóreos notables en la capital de Valle del Cauca y todos se han evaluado. Ahora se busca examinar paulatinamente el estado de las raíces para empezar los correspondientes tratamientos.



Según cronograma del Dagma, la tala del árbol se hace este martes 5 de marzo, debido a que las ramas del gigante alcanzan la vía vehicular del sector, en el barrio San Fernando.



El dolor entre vecinos y transeúntes también se reflejaba, teniendo en cuenta que el caucho es uno de los árboles notables que por su condición deben ser valorados, puesto que tardan entre 25 y 80 años en crecer.

Con este equipo evaluaron el estado del árbol. Foto: Dagma

En el Dagma también indicaron que malas prácticas ambientales aceleraron la muerte de uno de los emblemáticos árboles de caucho en el parque del Perro.



"Múltiples cuerpos fructíferos del hongo Ganoderma se alimentan de los componentes que estructuran la madera y provocan severos daños en la salud y resistencia de un individuo arbóreo", explicaron en la entidad.



"Da tristeza que esto hubiera pasado. La situación motiva a preguntar, ¿por qué no hubo acciones previas y control de plagas y hongos para haber salvado el caucho?", dijo el ingeniero civil Carlos Andrade, quien acude con frecuencia a establecimientos comerciales del parque del Perro.



En octubre del año pasado, una ceiba pentandra corrió igual suerte que el caucho de San Fernando. Estuvo en pie en la tradicional calle Quinta con carrera 56, frente a la plaza de Toros, en el sur de Cali, siendo un gigante y testigo silencioso de una ciudad que fue expandiéndose, entre el bullicio de sus habitantes con ir y venir de más y más vehículos por sus calles y, en algunos casos, entre el desorden y la falta de planeación.

La ceiba estuvo soportando daños intencionados de la ciudadanía. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La ceiba había sido identificada en el censo arbóreo con el número 91-423. Cali cuenta con unos 300.000 árboles en su área urbana, de los cuales, el 80 % son adultos. Pero más de 15.000 están enfermos o, en gran parte, muertos, pese a seguir erguidos.



La ceiba de la Quinta con 56 fue blanco de daños paulatinos con quemas en sus raíces que fueron provocadas por la mano del hombre, el mayor depredador, en las últimas décadas y que fueron más recurrentes en desde hace más dos años. Fue en diciembre de 2022 que las raíces de este gigante de los llamados árboles notables y que deben preservarse, pues tardan más de 200 años en crecer, sufrieron un daño devastador por la quema de material de residuos en la base de su tallo.



Pese a los tratamientos fitosanitarios y a los que también brindaron funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC ) por salvarla no fue posible.

Tala de la ceiba. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO



"De acuerdo con los resultados de las tomografías, el compromiso en la base del fuste (parte sólida de los árboles), que en los primeros exámenes reportaba un 46 %, aumentó hasta comprometer más del 80 %. Esto obligó a tomar la determinación de tala, debido al compromiso de la estabilidad del individuo arbóreo en una zona de alto tráfico de automóviles y peatones", dijeron en el Dagma, en ese entonces.



En 2019, otra ceiba corrió igual suerte. Estuvo también por alrededor de 200 años, en la avenida 4 Oeste. Era otro árbol muerto, pero en pie.



En esa época, el Dagma informó que el material de la raíz principal se encontraba completamente pulverizado y el olor era a fermento, es decir, había un proceso de pudrición del árbol.



En 2014, una ceiba, que por más de un siglo estuvo en la calle 80 con carrera 25, en el barrio Vallegrande, en el oriente de Cali, se desplomó por los daños que venía padeciendo. Las intensas lluvias de la época fueron la estocada final que provocaron su caída.



Mayra Alejandra Rodríguez Marín, de 32 años, murió cuando la ceiba, que no soportó las fuertes precipitaciones, le cayó encima.



Era de noche y cuando regresaba a su casa, uno de esos accidentes que no dejan de sorprender por los absurdos que son, acabó con las ilusiones de esta madre de un niño de 7 años.



Pasaba por la calle 80 con carrera 25, del barrio Vallegrande, cuando el viejo árbol, de más de 100 años, se desplomó.



La comunidad ya había advertido sobre el riesgo que representaba. Pero gran parte de la responsabilidad de los daños ambientales en los árboles proviene de la misma ciudadanía por su inconsciencia sobre no cuidar a estos gigantes que tardan dos siglos en crecer.



CALI