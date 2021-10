Swing Latino llevará sus pasos de salsa caleña por escenarios de Europa

La salsa caleña sigue marcando pasos de alegría y éxito en diferentes partes del mundo. En esta ocasión, es la compañía caleña Swing Latino la que pondrá en escena el sabor salsero de la ciudad en Francia a través de una extensa gira de espectáculos.



(Le puede interesar: Invertirán alrededor de $ 42.000 millones en la cultura del Pacífico)

En total son 16 bailarines de la categoría Élite de la compañía liderada por Luis Eduardo Hernández, ‘Mulato’ que presentarán 45 funciones en el país galo y otras 20 en territorio europeo.



Explica ‘Mulato’ que esta gira hace parte de una invitación realizada por el programa Le Plus Grand Cabaret du Monde, conocido por su gran audiencia televisiva en territorio francés.



“Estamos muy felices por esta gira, pues después de afrontar momentos tan difíciles a causa de la pandemia mundial, hoy tenemos la oportunidad de volver a salir y hacer lo que más nos apasiona, llevar nuestro baile, nuestra alegría y energía por el mundo y seguir cargando nuestra bandera para dar a conocer a Cali como la capital mundial de la salsa, lograr ponerla en el radar de millones de personas y seguir apoyando no solo a la cultura sino también al turismo de la región”, afirmó ‘Mulato’.



(También lea: Alcalde de Cali invitó a 'no comprar cachivaches' en el día sin IVA)



El director de la compañía precisó que durante la gira los bailarines presentarán algunas de las coreografías que han sido galardonadas a nivel mundial, entre las que se encuentran ‘Conga’ y ‘Latinos’, que a su vez fueron seleccionadas por parte del equipo de curaduría de la productora europea.



Dentro de las presentaciones de Swing Latino, ‘Mulato’ aseguró que compartirán escenario con uno de los presentadores más queridos y afamados del país galo, se trata de Patrick Sebasien.



Cabe recordar que los bailarines llegaron desde este lunes a Francia y a partir de hoy en encuentran en trabajos de preparación y ensayos con la producción del programa Le Plus Grand Cabaret du Monde para dar inicio a la gira europea.

Más contenido de Colombia

- Motociclistas de Medellín se unen para tapar huecos peligrosos



- Cartagena lista para una nueva jornada de día sin IVA



- Se vienen los eventos con aforos del 100 por ciento en el país



CALI