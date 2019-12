Sustos en medio de un aguacero en las laderas de Cali

La mañana del viernes estuvo pasada por lluvia y frío en la capital del Valle del Cauca, donde se presentaron deslizamientos, vías anegadas y apagones en algunos sectores.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó el colapso de estructura en la calle 3 Oeste No. 38 C -12 del barrio Belén, cuyos habitantes sufrieron un susto al amanecer.

.

El informe dice que fue un deslizamiento de tierra por filtración de agua, lo que afectó el antejardín y parte interna de la vivienda. Hasta ahora no se reporta riesgo de derrumbe del inmueble, aunque los socorristas dejaron recomendaciones a la comunidad y propietario de la vivienda.



Mientras tanto,, funcionarios de Empresas Municipales de Cali (Emcali) y de la oficina de Gestión del Riesgo coordinaban visita de verificación de la situación.



Desde sectores del sur y oriente se reportaron cortes en el servicio de energía.