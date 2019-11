Susto por volcamiento en la salida de Túnel en el centro de Cali

De acuerdo con la Policía, el percance se registró durante la mañana del martes a la salida del Túnel Mundialista, centro urbano de la capital del Valle del Cauca,

El primero reporte de la Secretaría de Movilidad Municipal indica que una camioneta, conducida por Alejandro Muñoz, habría caído del puente que lleva a la carrera Primera, a la altura de la calle 15.



El carro cayó sobre una moto, cuyo conductor, identificado como Juan Felipe Caicedo, salió vivo de milagro. el hombre contó que sintió un frenazo del carro y vio cuando atravesaba una baranda.

Muñoz aseguró que perdió el control del automotor cuando lo cerró una motocicleta, que siguió de largo.



"Yo me caí cuando el carro me golpeó la moto, pero alcancé a salir corriendo. Fue cuando que esa camioneta se volcaba. Me salvó la maleta de la moto", dijo Caicedo, quien sufrió laceraciones y con un dedo lesionado..



William Gómez, supervisor de Agentes de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cali, dijo que se acudió a la atención del caso y, a la vez ,al procedimiento para aclarar lo ocurrido.



Otro carro que llegó a dar apoyo en el sitio chocó con la motocicleta. Las pruebas de alcoholemia resultaron negativas.