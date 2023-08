Un estruendo al interior de una empresa de metalurgia ubicada en el sector de Acopi, prendió las alarmas despertó a vecinos y personas del sector.

No hubo muertos ni personas con heridas de gravedad. Autoridades investigan para dar con los responsables del hecho.



El coronel William Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, explica que el hecho ocurrió cerca de las 6 de la tarde, cuando un hombre, a borde de una moto, lanzó una granada que no tuvo afectaciones contra personas e infraestructura.



“Al llegar nuestras unidades de los técnicos de explosivos de la Policía Metropolitana de Cali, logran constatar que es una granada in26 de fabricación colombiana y la cual no generó daños de consideración. También con nuestras unidades Policía Judicial, según los empleados de la empresa, no tenían exigencias económicas o de otra clase”, asegura el uniformado.





