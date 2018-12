Susto por granada contra subestación de Policía en norte de Cauca

Luego de que autoridades reportaron una gresca en Mercaderes, primero, en un establecimiento comercial y luego en el hospital de esta localidad del sur del Cauca, en el que el comandante de la subestación de Policía quedó herido, al igual que un soldado profesional, en el corregimiento Mondomo, también en este departamento, fue lanzada una granada de fragmentación contra la estación de Policía de esa población. Este atentado en esta zona rural de Santander de Quilichao, en el norte caucano, ocurrió a las 10:20 de la noche del 24 de diciembre.

Por fortuna, según las autoridades, el atentado en Mondomo no dejó ni heridos ni víctimas fatales, solo daños materiales leves en las instalaciones de la Fuerza Pública local.



En el caso de Mercaderes, el policía herido es el subintentende Manuel Yusti Solarte. Los hechos aún no son claros. Se conoce que el subintendente y otros agentes acudieron a un establecimiento comercial porque allí, al parecer, un soldado profesional sostenía una riña con su pareja sentimental.



El comandante Yusti resultó herido al tratar de disipar, según la Policía del Cauca, pero el soldado también resultó herido por un disparo en la cadera por lo cual fue trasladado al hospital de Mercaderes y allí, los ánimos de los allegados de ambos uniformados se caldearon, pero el incidente fue controlado.



El soldado fue llevado luego al hospital San José de Popayán. Le abrían abierto una investigación por lesiones. No obstante, también investigan el subintendente.



“El subteniente que fue herido por un proyectil de arma de fuego ya fue dado de alta, y el soldado profesional que fue el agresor, al parecer primero con arma de fuego y luego con arma blanca, ya también fue dado de alta de sus lesiones”, señaló el comandante de Policía del Cauca, coronel Fabio Rojas.



Reiteró que se espera que avancen las investigaciones para determinar qué pasó y cuál fue el comportamiento de ambos uniformados.



