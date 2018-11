Suspensión de actividades sigue en Universidad del Valle

Horas antes de la marcha del jueves, el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, en un comunicado, anunció{ la suspensión de jornadas y actividades académicas, lo que incluye prohibición del acceso al campus universitario.

Amparado en disposiciones del Consejo Superior, Varela señaló que esta decisión, por ahora, es indefinida y no permite el acceso a las instalaciones.



El jueves, en la calle 13 ó Avenida Pasoancho y en la calle 16 se presentaron incidentes por los bloqueos por parte de estudiantes.



El comunicado dice lo siguiente:"El Rector de la Universidad del Valle se permite informar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general que en el ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las establecidas en el Artículo 21° y s.s. del Acuerdo 004/96 expedido por el Consejo Superior, y cumpliendo con su responsabilidad de proteger la vida e integridad de los miembros de los diferentes estamentos universitarios y la preservación de los bienes y del patrimonio público, ha decidido suspender indefinidamente el acceso del personal administrativo y académico a la sede de la Ciudad Universitaria de Meléndez. Mientras dura esta medida, no habrá acceso al campus y se suspende la totalidad de actividades administrativas y académicas.



Esta decisión rige como medida preventiva frente a la escalada de tomas, bloqueos arbitrarios y disturbios que no solo afectan a la Universidad sino a la ciudadanía. Esperamos que el Consejo Superior, en su sesión ordinaria del próximo viernes 16 de noviembre, evalúe esta situación y tome las decisiones pertinentes para preservar la autonomía y el adecuado ejercicio de actividades misionales de nuestra Alma Máter. No es una medida contra el movimiento estudiantil, el cual es del resorte de este estamento, sino que se asume de manera proactiva para contrarrestar los riesgos en materia de orden público a los cuales está sometida la comunidad universitaria. Y, en particular, por las tomas por la fuerza de edificios y bienes públicos del campus y por los reiterados hechos de violencia que se han estado produciendo en la Ciudad Universitaria de Meléndez."

Edificios de la universidad del Valle Foto: Juan David Caicedo

Muchos de los edificios del Campus realizaron los respectivos cierres usando sillas y mesas de la cafetería para reforzar la seguridad.





