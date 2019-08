Suspenden erradicación manual de cultivos ilícitos Jamundí (Valle)

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió al Gobierno nacional que permita la propuesta de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos de coca en Jamundí.



Los cultivadores se han movilizado en tres ocasiones en menos de dos semanas en esa región, en límites del Valle y Cauca, en la ruta al parque Nacional Natural Farallones.

De acuerdo con la Gobernadora, "lo que hemos propuesto es que nosotros ponemos los recursos para los proyectos de cultivar y sustituir y para lograr que tengan sus ingresos que no sean de la economía ilegal, sino de la economía legal, eso lo hemos venido hablando con ellos”.



En su opinión, se está haciendo “algo innovador con el Gobierno nacional y es que le estamos solicitando que ellos nos acompañen para que si los campesinos sustituyen, si erradican ellos mismos la coca, se les pague mientras nosotros hacemos los proyectos productivos, ponemos los recursos y así, de esa manera, ellos van a tener una forma de cómo subsistir, de cómo tener ingresos y generar bienestar para su familia y para su comunidad”.

Esta semana, campesinos realizaron una rprotesta en Jamundí rehazando señalamientos y fumigaciones. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Al intervenir ante el bloque regional y de congresistas del Valle, Toro presentó la propuesta para que estas fuerzas actúen conjuntamente: “Les pedí que me acompañaran en esa propuesta al Gobierno nacional, creo que es muy importante, es algo innovador con respecto a la sustitución y creo que las regiones también podemos poner recursos para ello”.



Reiteró su llamado para que el proceso en Jamundí sea en paz: “Queremos es que no haya confrontación, que no haya, problemas de violencia, que no haya personas que vayan a perder la vida o heridos, queremos que sea un proceso tranquilo y pacífico, pero por supuesto que no haya más cultivos ilícitos en la zona alta de Jamundí y para eso estamos poniendo todo nuestro apoyo y colaboración. Esperamos que el gobierno nacional nos apoye en esto”