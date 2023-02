‘Se vale soñar y los sueños siguen creciendo’. Esta frase representa alma y vida del exitoso momento actual que vive la escritora caleña Susana Illera Martínez, quien fue escogida por el equipo editorial de Disney para escribir el libro infantil El don de una familia (The gift of family), inspirado en la galardonada película Encanto.



Este logro y estar en el radar de las grandes ligas de la literatura infantil no ha sido de la noche a la mañana. Tan solo en el 2020 su primer libro Lala, a different kind of lizard (Una lagartija diferente) logró el segundo lugar en los International Latino Book Awards, en la categoría ‘Libros ilustrados para niños más inspiradores’.



Tan solo el año pasado recibió el premio honorífico al mejor cuento en español con su libro Lo que escribo en la arena (cuentos y otras cosas que se olvidan), de la escritora caleña residente en Estados Unidos.

¿Pura chiripa?

Para la escritora caleña, tal vez fue chiripa o casualidad el camino que la llevó a escribir el libro que hoy en día la tienen en el ecosistema de la literatura en el mundo.



Cuenta la diseñadora gráfica que todo empezó un día cuando organizaba sus cosas y se encontró con una caja en la que había papeles con escritos de algunas de sus creaciones y poemas. También los tenía en archivos de computador, incluso, en diskettes de los antiguos.



“Decidí pasarlos a limpio, revisarlos, ordenarlos y crear un pequeño libro que era un libro de poesía para que lo viera el que quisiera ver. Tal vez estaría en la sala de mi casa, en la mesita o biblioteca, y cuando lo quiera compartir lo comparto”, recuerda.



Cuando organizó sus textos en un proyecto personal se dio cuenta que le dio vida a un libro, que prefirió empezar a darlo a conocer que dejarlo guardado en la biblioteca de su casa. En esta decisión asegura que fueron claves su hija y esposo, quienes la incentivaron a sumergirse en esta aventura literaria.



Relata que luego de tocar varias puertas dio con Mi Libro Hispano, una organización sin ánimo de lucro que acoge autores que defienden las letras en español y lo hacen de manera inclusiva.



“Llegue con mi libro de mesita de noche y la verdad, en vez de cerrarme esa puerta, Mi Libro Hispano tiene esa visión y ese propósito de vamos a crecer juntos, aprendamos… unos años más tarde se me abrió y ahora escribo para Disney, es una locura”, destaca la escritora.



Lala, una lagartija diferente fue su ópera prima literaria que le permitió aprender, crecer y darle vida a otras producciones, como El charco en la piedra y Lo que escribo en la arena (2019), libro ganador del Latino Book Award y otros reconocimientos internacionales.



“Después de Lo que escribo en la arena me contactó Disney, lo que me permitió regresar a Colombia a quedarme no presencialmente, pero si con mis versos y palabras. Es u cuento vuelto a la realidad”, comenta.



Sobre lo ocurrido con Encanto, precisa: “yo no escribí la película, el filme ya existe y ellos ya estaban trabajando en ella hace años y también me estaban contactando”.



“Lo que pasa es que como todo producto de una empresa cinematográfica como Disney necesita productos que lo acompañen (cuadernos, mochilas… de Los Madrigal, Toys Story), los libros no son una excepción. Por ejemplo, uno en las librerías ve a Blanca Nieves y los siete enanitos en la playa. Aunque eso no pasa en la película, contratan a un escritor que conoce a los personajes y cree historias. Así mismo pasó con Encanto”, agrega Illera.



Cuenta que uno de los encargos del gigante del entretenimiento mundial fue escribir el libro bilingüe El don de una familia.



“A raíz del éxito de este libro me empezaron a contactar para otros proyectos. Estos cuentos fueron escritos por otras escritoras con la misma comisión; Disney les dijo escribieran para un nivel 2 y 3 para niños, pero fueron escritos en inglés y al año de haber salido me pidieron que los tradujera al español. No son precisamente historias hechas por mí, pero si traducidas por mí. Y todas son basadas en la película”, recuerda.

Siempre extranjera

Aunque Susana Illera Martínez es más caleña que un cholado o una lulada, desde los tres años junto a sus padres Don Efraín y Doña Ceciia decidieron mudarse junto con su hermana Margarita a la capital de Ecuador.



Cuando pasaba vacaciones en Cali sentía que la miraban como extranjera, pero al regresar a Quito la trataban como extranjera de la capital del Valle del Cauca. Es por eso que en sus escritos no puede faltar el tema migrante y la sanación.



Finalmente estudió diseño gráfico y actualmente vive en Miami.

