Temor por las amenazas contra los candidatos en el Cauca

Un grupo de aspirantes aparece en las intimidaciones atribuidas a presuntas disidencias de las Farc.



El candidato a la alcaldía de Suárez, Cauca, Ronald Villegas Orlas del partido Colombia Renaciente, denunció que circula en redes sociales un panfleto a nombre de supuestas disidencias de las Farc, en el cual lo declaran objetivo militar.

En el texto también son señalados los candidatos a la alcaldía de Piendamó, Víctor Hugo Francos y de Morales, César Emilio Pillimue, ambos del Partido Liberal, así como otrosaspirantes al Concejo de estos municipios.



El documento, a nombre supuestamente de la columna Jaime Martínez que lidera alias Mayimbú, los señala de hacer publicidad engañosa y patrocinar millonarios contratos que desangran la región.



En el papel se dice que están prohibidas las manifestaciones y proselitismos políticos en la región.



En los últimos días, seguidores de la candidata a la alcaldía de Suárez por el Partido Liberal, Karina García Sierra, masacrada junto a otras cinco personas el pasado 2 de septiembre, manifestaron su apoyo a Ronald Villegas.



“La esperanza de Karina vive con Ronald. Él recoge su programa de Gobierno en la totalidad”, manifestó Alonso Giraldo, padrastro de la aspirante asesinada.



El candidato a la alcaldía de Piendamó, Víctor Hugo Franco, dijo que los argumentos por los cuales los amenazan son falsos, ya que él nunca ha repartido materiales de construcción o algo parecido.



“Tengo que decir con mucha tristeza que en las amenazas que también tuve hace mes y medio, el asunto se colocó en conocimiento a la Defensoría del Pueblo y a la fecha ni siquiera me han llamado a preguntarme cómo estoy”, dijo Franco.



Hace pocos días, Rubén Darío Banguero, candidato a la Alcaldía de Caloto denunció que desconocidos lanzaron un artefacto explosivo hacia su vivienda. Por esa misma fecha, la candidata al Concejo de El Tambo por Alianza Verde, Yurany Morán y el candidato a la Alcaldía del municipio de La Sierra, Cauca, Miller Hurtado, denunciaron amenazas e intimidaciones en su contra.



En La Vega



Wilmer Herney Jiménez, concejal por el municipio de La Vega, Cauca, denunció ser víctima de un atentado con disparos de arma de fuego.



De acuerdo a la versión de Jiménez, los hechos ocurrieron en la tarde este lunes en la vereda La Empinada cuando cumplía compromisos en el marco de su campaña para ser reelegido y desconocidos arribaron en una motocicleta.



“Estaba haciendo una reunión con algunos amigos que nos están acompañando en este proceso al Concejo. Nos hicieron un atentado con ráfagas de fusil”, contó.



Afortunadamente, en el momento del ataque, el concejal ya había salido del automotor. Luego de la acción, los agresores huyeron.



“Afortunadamente no me pasó nada, pero pedirles a estos amigos que les gusta hacer este tipo de cosas, que la política no se hace así, que la política se gana con propuestas y trabajo”, precisó.



El secretario de gobierno de La Vega, Pablo Burbano aseguró que organismos judiciales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar claridad a lo sucedido.







CAUCA.