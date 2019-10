Audio en WhatsApp crea pavor en Dagua por supuesta intoxicación masiva

En la mañana del miércoles un grupo de estudiantes empezó a sentir síntomas como dolor en el pecho, dificultad respiratoria y calambres en los dedos de manos y pies en el gimnasio El Dagua.



La situación provocó alarma en Dagua, municipio a una hora de Cali, a mitad de camino hacia Buenaventura.

Las directivas del colegio indicaron que al hospital local fueron llevados 11 estudiantes de los grados 7-1, 8-2 y 8-3, la mayoría niñas.

Padres de familia llegaron al plantel en busca de sus hijos o hijas, mientras que los allegados de los 11 estudiantes llevados a urgencias se trasladaron al centro asistencial.



El colegio suspendió sus actividades escolares ante la emergencia, cuyo origen no se ha determinado.

El pasado 2 de octubre se presentó una emergencia similar en la que debieron ser atendidas 69 personas, incluidos dos médicos y seis enfermeras.



La secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, informó que "los análisis de toxicología realizados a 69 personas durante la situación generada recientemente en el municipio de Dagua, por una presunta intoxicación masiva con una sustancia indeterminada, fueron negativos".



La médica Lesmes dijo: "tenemos ya la normalidad de todas las personas. Sin embargo, estamos con el Instituto Nacional de Salud haciendo la última visita de campo, aunque hoy las pruebas toxicológicas dejan claro que no hubo contaminación especial por ningún toxico exclusivo”, dijo la funcionaria, quien indicó que se trató de una situación que generó inquietud en la comunidad, pero que no hubo riesgo para su vida".

De acuerdo con la Secretaria de Salud del Valle, “una persona, un habitante de calle, amenaza a un grupo de estudiantes y sacude su camisa. Eso probablemente genera una cadena de pánico que se mezcla después con comentarios que empiezan a aparecer sin ninguna razón de que el agua está contaminada, de que no pueden comer durante el día, y no se maneja desde el punto de vista epidemiológico y médico adecuadamente esta eventualidad que genera una alerta en el departamento. Esta situación involucra la solicitud de atención de 60 personas, que llegan muy sintomáticos, pero que en su examen físico no hay una plena correspondencia lo que a nosotros nos permite grandemente sospechar que realmente no hubo intoxicados”.



La funcionaria anotó que al revisar la cadena epidemiológica no se encontró una coincidencia entre los niños expuestos y las personas que tuvieron contacto posterior.



“No hubo en ningún momento cierre de ninguna clínica ni riesgo para la salud evidente como manifestaron dos personas a través de un audio de un chat que está ya en investigación de las autoridades competentes por haber generado pánico injustificado y eso es un delito contra la salud pública”, concluyó Lesmes.



Pero ahora el misterio se crece ante la nueva emergencia en Dagua.



CALI