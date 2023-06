El superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, a través de una carta le respondió a la secretaria de Salud de la Gobernación del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.



En el mensaje descarta que la medida cautelar contra Emssanar vaya a impactar negativamente en el flujo de recursos de las redes prestadoras de los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo.

“La medida no contempla una orden de no pago, tampoco se convierte en una traba o barrera administrativa que arbitrariamente impone la Supersalud; al contrario, lo que buscamos es que le flujo a la red de prestadores de servicios sea oportuno y transparente, en otras palabras, verificamos que lo pagado corresponda a lo facturado y lo realmente prestado”, dijo el Superintendente.



Así mismo indicó que, la medida lo que busca es supervisar que, de conformidad con la metodología propuesta por la EPS, lo pagado sea en efecto lo facturado por la red de prestación. Lo que se establece es un punto de control que garantice transparencia en el reconocimiento y pago de dichos servicios.



“Este tipo de medidas ha sido ordenada en este año sobre otras EPS, como Asmet Salud, Dusakawi y los programas de salud de Comfachocó y Comfaoriente, y en todos los casos se busca que las EPS cuenten con los soportes correspondientes a los servicios programados en el monto a postular ante la ADRES acorde con la política de pagos y cuenten con el visto bueno de la firma contralora para que verifique el cumplimiento de los requisitos”, agregó.



Según afirmó Beltrán López, con esta medida cautelar la Supersalud no define a quién se le paga, sino que es la EPS la que realiza la programación de postulación de pagos y debe contar con los soportes debidamente expedidos para que el proceso de verificación se pueda realizar.



La carta de Supersalud

La Superintendencia señaló que, para adoptar la medida cautelar sobre Emssanar, se tuvo en cuenta una serie de hallazgos o deficiencias evidenciadas en el componente de flujo de recursos, tales como:



1-. La EPS presentaba deficiencias en la calidad de la información reportada.



2-. No se evidenciaron los soportes que sustenten la gestión y el seguimiento al total de facturas. De hecho, del total de facturas que dan lugar al recobro por conceptos PBS ($172.089 millones a diciembre 2022) no UPC reconocidas solo soportó la gestión del 23%.



3-. Emssanar presenta diferencias significativas respecto del valor reportado por los prestadores, lo que evidencia que no está realizando de manera eficiente el proceso de cruce, depuración y conciliación de cuentas por pagar.



4-. De los 777 prestadores que radicaron facturas durante la vigencia 2022, 47 de ellos no reportan pagos que ascienden a $2,927 millones.



5-. Una vez revisadas las actas de comité de tesorería o pagos realizados para el régimen contributivo y subsidiado, no se logra evidenciar los criterios técnicos o validaciones realizadas para determinar las razones por las que se realizó la postulación y giro de los recursos a los prestadores.

⚠️Se evidenciaron cierres de servicios en IPS que atendían pacientes con cáncer y VIH, por la falta de pago de la EPS. Con esta medida, que rige inicialmente por dos meses, la Supersalud designa como agente especial al ingeniero caucano Juan Manuel Quiñones Pinzón. @EmssanarEPS pic.twitter.com/aMbjGRGtU1 — Supersalud (@Supersalud) February 2, 2022

6-. Emssanar presenta barreras en la radicación de facturación. Asimismo, se tiene que el proceso de auditoría y notificación de glosas no inicia con el envío de las facturas, por lo que se desconoce el tiempo que transcurre entre el envío y el estado de la radicación de las facturas, lo que constituye malas prácticas que dan incumplimiento a los tiempos establecidos en la ley.



7-. No se evidencian gestiones permanentes para establecer acuerdos de pago con los prestadores de servicios de salud.

Esta respuesta se da luego de que gobernadores del Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo enviaran una comunicación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo manifestando su preocupación por la supuesta decisión de la Superintendencia Nacional de Salud que limita a Emssanar EPS el giro directo de recursos para el pago de servicios y cartera a la red pública y privada.



La deuda de Emssanar EPS sería de más de $305 mil millones con 29 hospitales de baja, mediana y alta complejidad, con corte al 30 de abril de 2023.

¡Atención!🚨



Ante el llamado por parte de varias autoridades en la región que solicitan no restringir los giros directos de Emssanar EPS a los hospitales, la doctora María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud, presenta el panorama general de la situación. pic.twitter.com/YMMmCwPlYg — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) May 31, 2023

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes explicó que la resolución emitida por la Superintendencia significa que los giros estarán a disposición de un contralor que es el que autoriza su envío y esto a su vez generará retrasos en el desembolso como ocurrió con una medida similar con la EPS Asmet Salud.



“Estamos a solo una semana de que se cumpla esta resolución, la cual presenta falencias en su formulación y creemos que contiene errores en las consideraciones que se han tenido en cuenta”, explicó Lesmes.



“Esta medida se mantendrá en vigor hasta que la figura de contralor, quien desempeña el rol de revisor fiscal del agente interventor, realice una priorización y revisión exhaustiva de las cuentas, así como de las deficiencias en los prestadores de servicios y del agente interventor”, anotó la funcionaria.



En casos como el hospital de Versalles, el 72 por ciento de los recursos que recibe el centro asistencial son de esta empresa prestadora de salud, lo que ‘es prácticamente quebrar el hospital’; y en El Dovio gran parte de sus recursos, “dependen de los negocios que tenemos con Emssanar EPS”, señalaron los alcaldes de Versalles y El Dovio, José Rodrigo Benítez Vázquez (partido de la U) y Miguel Guzmán (Partido de la U).

La carta de Supersalud es enviada directamente a Lesmes, negando esta situación.



Impacto de la aplicación de la medida cautelar en Asmet Salud



La Resolución de notificación de la medida cautelar ordenada a Asmet Salud EPS se expidió el 6 de marzo de 2023, mes para el cual ya se había realizado la postulación y dispersión de los recursos del régimen subsidiado y de los pagos por tesorería.



La primera postulación hecha bajo la medida cautelar correspondió al mes de abril y se identificaron 34 inconsistencias, que comprometían $7.600 millones destinados al Régimen Subsidiado y no se presentaron novedades en los procesos de compensación del Régimen Contributivo. Por último, esta EPS no ha realizado postulación de pagos por tesorería, situación que se encuentra por fuera de los términos.



Para el mes de mayo de 2023, se identificaron 88 prestadores con inconsistencias en la postulación del Régimen Subsidiado que comprometían una cifra cercana a los $24.000 millones y que motivaron la revisión en la que persisten 63 con inconsistencias que ascienden a $22.114 millones.



El 12 de mayo de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó para Asmet Salud EPS la intervención forzosa administrativa para administrar y el Agente Especial Interventor, en el ejercicio de su independencia y habida cuenta de los hallazgos que motivaron la medida cautelar, revisó la postulación del Régimen Contributivo trasladando a ADRES los tres primeros procesos del mes antes del 30 de mayo; el cuarto proceso se encuentra en términos y sigue pendiente la postulación del giro de tesorería, por fuera del término.

Comunicado oficial de nuestra Gerente, la Dra. Claudia Marcela González Hurtado, respecto a la decisión de la @Supersalud, en la que le limita a la EPS Emssanar el giro directo de recursos para el pago de servicios y de cartera a la red de hospitales públicos y privados.



1/3 🧵 pic.twitter.com/jUvlErkXtt — Hospital Departamental Centenario de Sevilla. 🏥 (@hdcentenario) May 27, 2023

Sin embargo, es necesario insistir en que las verificaciones posteriores no obstaculizaron la postulación y dispersión de los recursos hacia la red contratada.



Dusakaw



Con relación a la EPS Indígena Dusakawi, la medida cautelar entró en vigor el 8 de marzo de 2023, fecha en la cual la EPS había cumplido con la postulación de los giros al Régimen Subsidiado de ese mismo mes, mientras que el giro por tesorería fue dispersado sin la revisión dentro del ciclo de giro de la medida cautelar.



Para el mes de abril, la EPS postuló fuera de tiempos, sin novedades y la Supersalud remitió a ADRES la certificación de la firma contralora el 4 de mayo. Mientras tanto, a la fecha la EPS Dusakawi no ha postulado giros para el Régimen Subsidiado correspondientes al pago de servicios prestados en el mes de mayo, encontrándose fuera de los términos.



En lo que respecta al Régimen Contributivo, Dusakawi no ha presentado postulación desde la vigencia de la medida cautelar (marzo, abril y mayo), con la misma situación para los giros de tesorería para abril y mayo.



Por todo lo descrito, es fundamental que la EPS cuente con los soportes debidamente expedidos, para que la firma designada como contralor, verifique que estos cumplan con los requisitos de la metodología propia de la vigilada. Además de actuar como revisor fiscal, la función del contralor consiste en la verificación de los valores causados, facturados y efectivamente pagados y, en consecuencia, la oportunidad del giro depende del orden y manejo que la EPS le dé a la aplicación de la metodología de pagos, actividades que deben realizar las aseguradoras a las que se le ordene esta medida.

Emssanar



Y respecto de Emssanar EPS, hasta la fecha ningún retraso en los pagos se relaciona con la medida cautelar ordenada, por cuanto el proceso de postulación de recursos se encuentra acorde con los tiempos establecidos para ello.

