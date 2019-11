Subir 18 veces al Kilómetro 18 de vía al Mar para una causa social

Este viernes 15 de noviembre el ciclista Hugo Gómez, Juan Pablo Revelo y Carlos Cadavid son los protagonistas de este reto.denominado 'Doble Everesting Challenge', que implicará ascender hasta el kilómetro 18 las veces que sean necesarias para completar la altura del monte Everest.

"Recuerda que en el compartir está el secreto de la felicidad, ❤️por eso te invito a unirte a mi nuevo reto del 18x18 de una manera muy fácil, solo debes donar alimentos no perecederos 🥡🍱para las personas que más los necesitan!! @bancodealimentoscali Así que anímate a ayudar, y si te apasiona no pares!!! #alimentaton2019", escribe Gómez en redes sociales.

En el lanzamiento del evento se realizan rifas del doble Everesting 18x18, que consite en seguir a @hugogomeztrail @juanrevel @betocadavid y @suarezclothing



Gómez explica que "el kilómetro 18, tiene un total de 1.970 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que significa que para lograr la altura del Everest habría que subirlo nueve veces y la idea de tres caleños es hacer un doble 'Everesting', por eso subirán 18 veces.



Los protagonistas que llevarán a cabo este reto son Juan Pablo Revelo, Hugo Gómez y Carlos Alberto Cadavid.



Sus reglas serán simples: los ascensos deberán ser seguidos con pausas cortas para alimentación e idas al baño, no se permitirán sueños prolongados o descansos muy largos y todo deberá hacerse en el menor tiempo posible.



Las personas que deseen acompañar a estos caleños en el reto lo podrán hacer las veces que deseen.



Algunas empresas y marcas caleñas decidieron apoyar a estos caleños en el resto del 'Everesting Challenge'. El restaurante 'Neblinas', por ejemplo, servirá de campamento base suministrando toda la alimentación posible para los competidores.



También, la Policía Nacional estará a cargo de la seguridad en el sector mientras se complete el reto.