La Policía está indagando la versión de un robo a pasajeros de un bus del MIO, luego de un video que está circulando en redes sociales.

En la grabación, el motorista señala que "gente robando acá en el bus con parlantes a todo volumen".



(Lea también: Andrés Escobar lanza campaña política y le aplazan la audiencia)

«CANTANTES» ATRACAN a pasajeros de un bus en Cali. Ladrones se hicieron pasar por cantantes para robar en un bus del sistema metropolitano integrado de transporte (MIO) caleño (+Video) https://t.co/RRmr09Gokj vía @@impactove — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 28, 2023

Asegura que habría llamado a la Policía. "No envían a nadie, no envían a nadie".

Señala que sería el bus T57A del MIO.



Anota que los desconocidos habrían estado amenazando a los pasajeros.



(Además: Un hombre murió atropellado por un carro recolector de basura en Jamundí)



"Tipos me amenazan acá adentro. Estoy informando", se escucha decir al conductor.



Una de las versiones señala que los ladrones habrían robado pertenencias a los viajeros, entre celulares, dinero y relojes.



(Lea también: Exministro dice que a hijo le dispararon al no frenar su carro en sur de Cali)



A su vez habrían intimidado con armas cortopunzantes.



La Policía Metropolitana de Cali informó que se ha buscado precisar el caso, pero no tiene denuncia al respecto.



CALI