9 lesionados tras altercado de indígenas y habitantes del sur de Cali

Cada vez más se polariza la sociedad en Cali y en el Valle del Cauca dentro de las protestas en el paro nacional. Esta vez hay bloqueos este domingo 9 de mayo por parte de algunos moradores de Pance y del sur de la capital del departamento, para evitar el paso de indígenas.



También, hubo disparos en zona del barrio Ciudad Jardín, de estrato 6, en el sur caleño.



Según la Alcaldía del distrito, hay 8 indigenas lesionados, pero los indígenas hablan 12. Además, hay otro ciudadano herido por una piedra.



Los indígenas dijeron que una persona les disparó y se ocultaba detrás de un carro. Hay un video que está circulando en redes sociales sobre esa escena.

En Ciudad Jardín están investigando la quema de dos carros particulares, al tiempo que esta tarde se escuchaban disparos.



En videos difundidos en redes sociales, se oyen gritos: "No más bloqueos".



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que a la ya muy aguda y difícil situación que se vive dentro del paro por desabastecimiento y bloqueos, se suman agresiones ente diversos sectores de la población.

Dijo que en estos hechos entre habitantes del sur de Cali e indígenas fueron agredidos el procurador, el defensor del pueblo, "hay una tensión muy grande derivada de muchos problemas pero lo que no puede ocurrir es que se agreda la vida".



Añadió que la sociedad no puede enfrentarse, primero dialogar, la palabra es la salida.



El sacerdote Juan Sebastián Zuluaga dijo en un audio. "Les ruego, les suplico a todos de mi comunidad de La María, yo entiendo, plenamente, lo que sienten en este momento, entiendo plenamente las injusticias y el deseo de cambiar esta realidad".



También indicó: "Pero les pido el favor, les ruego y les suplico y en nombre de Dios no más violencia. Por favor no disparen. Podemos arreglar las cosas de una manera distinta. Sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero les pido no disparar más. Les ruego que no sigamos el conflicto, no sigamos la violencia. Les agradezco podamos replicar este audio. ¡En nombre de Dios y por la vida, no disparen más!

Señor presidente iván duque hay una protesta indígena y un paro ciudadano, es u problema político de carácter nacinal que se escenifica en cali este problema político que eredamos los caleos y se adelanta en cali necesita de su visita. de usted y de todo el conglomerado nacional para resolver por la vía del díalogo.



La guardia indígena en el valle del Cauca denunció haber sido atacada "por un grupo paramilitar" y que habría 12 lesionados.

De acuerdo con la Acin, "a las 2:20 p. m. de la tarde de este domingo 9 de mayo se presenta una delicada situación de agresión con armas de fuego a la minga que se encontraba desplazándose por la zona de Jamundí".

Anota en un comunicado que "los mingueros fueron atacados por una turba al pie de la vía, quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto. Hasta el momento se reportan varios comuneros heridos con impactos de bala por este ataque".

Dice, además, que "esto ocurre en el marco de las declaraciones racistas del imputado Álvaro Uribe, así como por parte del alcalde de Cali y funcionarios del zoológico de Cali. Entendemos que esto responde a una táctica de represión que difiere los ataques desde los uniformados hacia los civiles armados que actúan como paramilitares".



El alcalde Ospina, además, pidió a los indígenas no hacer requisas en la vía Cali-Jamundí.



