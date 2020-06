SOS por la reactivación económica de Cali y del Valle del Cauca

El desempleo en Cali alcanza el punto más alto de los últimos 20 años y aunque en diferentes sectores gremiales atienden la importancia de las medidas de prevención por los contagios de coronavirus, claman al Gobierno por salidas para la reactivación económica.

Según la Cámara de Comercio, la tasa de desempleo fue 16,7 por ciento entre febrero y abril, con un aumento de 3,5 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2019.



Es por eso que insisten en la solicitud al Gobierno Nacional para que no considere medidas exclusivas para Cali “y que se permita una reactivación concertada con las autoridades locales, teniendo en cuenta los sectores que se encuentran preparados con todas las condiciones y medidas necesarias para incorporarse a la actividad productiva; y que varios de ellos han firmado pactos y compromisos con el gobierno local para garantizar una reapertura responsable y organizada”.

En este propósito se unieron la Cámara, ProPacífico, Comité Intergremial Empresarial (CIEV), la Unidad de Acción Vallecaucana, Andi, Asociaciones de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal) y Adicomex, además de Acopi, Camacol, Fenalco y Cámara Colombiana de la Infraestructura. También Asocaña, Procaña, Sector Automotor y sus Partes (Asopartes) y de Cámara Colombo Americana. También de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y otros Derivados del Petróleo (Sodicom), la Lonja de Propiedad Raíz, el Comité Nacional de Cafeteros y agremiaciones hoteleras Anato y Cotelco.



El director Económico y de Competitividad de la Cámara, Carlos Andrés Pérez, dijo que hay un aumento importante en el desempleo y reducción de las personas ocupadas de 167.000 en sectores como construcción, turismo y comercio. “Eso es similar a lo que ocurre en Bogotá y Medellín. El mecanismo a través del cual se podría resolver el asunto pasa por los esfuerzos de los gobiernos por aumentar el gasto e inversión pública”.



“El sector gremial, el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil están totalmente comprometidos con el cuidado de la salud de los ciudadanos, pero necesitamos evitar un mayor impacto en la economía, recuperando el empleo de los vallecaucanos como está sucediendo en el resto del país”, dijeron en los gremios.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que es consciente de la necesidad de la reactivación y por ello, reiteró que ha venido respaldando acciones de los gremios para que esta reapertura sea paulatina, para no aumentar la brecha del desempleo. Sin embargo, indicó que estas decisiones obedecen a la situación de la ciudad y a directrices del Gobierno Nacional frente al coronavirus, por el cual, este lunes se reportaron otras ocho muertes en el Valle del Cauca e iban 3.586 enfermos en el departamento. Ospina indicó que se buscan alternativas y anotó que los centros comerciales se abrirán siguiendo los pactos de vida.



La gobernadora Clara Luz Roldán expresó que los centros comerciales firmaron un pacto por la bioseguridad la semana pasada y pueden cumplir las normas. Plantea que una hambruna va a traer más incertidumbre en la región.



“Cuando conocemos el lineamiento nacional de extender el aislamiento a Cali consideramos que la ciudad y las autoridades habían hecho un trabajo de reapertura escalonada, que considerábamos era pertinente”, dijo la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa. “El tema aquí es el empleo. Muestra un reto importante para la reactivación no solo económica, sino social. Quince días más pueden ser muy complicados para la ciudad. Consideramos que las autoridades están haciendo todo lo que les corresponden en términos de salud pública, que nos permite esta reapertura, cuidando la salud”, dijo la directora Ulloa.



De acuerdo con Fenalco y la Cámara de Comercio de Cali, entre los sectores más vulnerables por la crisis generada por la pandemia aparecen el comercio al por menor de bienes no básicos, el comercio al por mayor de bienes no básicos, y comercio y reparación de vehículos y autopartes. Aunque muchos negocios se han venido reinventando, a través de herramientas virtuales, el 80 por ciento del comercio aún es convencional, según Octavio de Jesús Quintero, presidente ejecutivo de Fenalco Valle. “Estábamos listos y el 28 de mayo les habían dado autonomía a los alcaldes. Es un contrasentido”, afirmó Quintero.



“El sector empresarial del Valle del Cauca está comprometido en la salud de la población, pero, precisamente, pensando en ello, en las personas, es necesario evitar un mayor impacto en su bienestar y se necesita generar fuentes de ingreso. Por eso hemo pedido se siga el plan de reactivación económica de Cali, como se había planeado y concertado con los protocolos de bioseguridad para ser responsables en su funcionamiento”, sostuvo Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial.



Brany Prado, vicepresidente ejecutivo de Acodrés regional Pacífico y Amazonía, dijo que sectores de restaurantes y otros locales se han venido preparando con protocolos de bioseguridad, porque lo más importante es la salud de sus clientes, al tiempo que hay empresarios que señalan que han venido proponiendo un ‘pasaporte sanitario’ para estos establecimientos a la Alcaldía de Cali, entendiendo que deben abrir de manera gradual.



Gerentes de los 17 centros comerciales que la semana pasada hicieron un pacto para cumplir dicho protocolos manifestaron que están preparados y que la salud de la población es prioritaria.



CALI