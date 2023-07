El pasado miércoles 5 de julio, se viralizó en redes sociales la imagen de un vehículo oficial de la Secretaría de Seguridad y Justicia se encontraba en plena vía Cañasgordas, a la altura de Comfandi Pance, en postura para participar en una competencia de piques ilegales.



(Le puede interesar: El presidente Petro gobernará una semana desde Buenaventura y seguirá buscando la paz)

Hubo críticas y cuestionamientos por lo que expresaba la imagen, que era parte de un corto video.

¿Camioneta oficial en #Piquesilegales?



Así quedó registrado el momento cuando al parecer una camioneta oficial se disponía a participar de una competencia sobre la Avenida #Cañasgordas #Cali #YaCelacanto pic.twitter.com/CWqwjb1q5l — Ya Celacanto (@YaCelacanto) July 6, 2023

Ante esta situación, el secretario de Seguridad y Justicia explicó que se trató de unos operativos que adelantaron y no que él o alguno de sus funcionarios participaran en este tipo de carreras.



“Sobre las 12 de la noche, cuando terminábamos nuestros operativos de rutina en el sur de la ciudad, me encontré cerca de 35 vehículos y motocicletas obstaculizando la Cañasgordas a la altura de Comfandi Pance, realizando maniobras peligrosas y piques. Dimos aviso a las autoridades y la Policía”, detalló el funcionario.



(Además: Directora de Tránsito y asesora asesinadas en Tuluá eran amigas y abogadas)



Precisó: “Parquié mi vehículo en medio de la vía para evitar que siguieran con los piques, hicimos los llamados de atención, las personas que estaban allí salieron corriendo para evitar la actuación de las autoridades y evitar inmovilizaciones y comparendos”.



Considera “ilógico” el cuestionamiento sobre su vehículo.



“Lo que ahora vamos a hacer es poner puestos de control para evitar estas actuaciones. Tenemos articulados operativos para que no se sigan realizando estos piques que ponen en peligro a la comunidad caleña”, agregó.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI