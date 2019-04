Son 18.000 árboles los priorizados en Cali para su evaluación

Cali es una ciudad arborizada, pero con las precipitaciones que trae la primera temporada invernal, acompañadas de fuertes vientos, ahora, muchas personas tienen temor de transitar cerca de los árboles. El pasado martes un vendaval provocó la caída de 48 de ellos.

Según el Dagma, hay 18.000 árboles pendientes de erradicar, entre ellos mucho ficus y leucaenas.



“El equipo técnico del Dagma determinará que hay qué hacerle a estas 18.000 especies”, dijo el líder de flora del Dagma, Miguel Fernando Vásquez, quien indicó que el anterior censo entregó una estadística muy rígida por lo que es preciso evaluar cada árbol para ver si ameritan o no un control fitosanitario, si el problema es de abono y se pueden recuperar.



“En este momento se evidencia una situación estructural. Los caleños aman los árboles pero, al mismo tiempo, los perciben como factor de riesgo, tienen temor de tenerlos cerca de sus casas. Hace cuatro décadas se sembraron muchas especies, muchas de ellas foráneas como el ficus y leucaenas, esas especies ya están muy grandes, no están bien adaptadas a nuestra situación y están en medio de la urbe. Esta es una ciudad donde se han hecho vías más amplias y cada vez que se hace eso, las raíces de los árboles sufren; cuando se hacen separadores, los árboles quedan confinados”, dijo la directora del Dagma, Claudia María Buitrago.



La funcionaria indicó que en los separadores los árboles están mal emplazados.



“En la calle 5 y en la avenida Circunvalar, si hacemos excavaciones, no encontramos nada en el suelo, solo concreto y más abajo, escombros, porque buena parte de Cali se ha construido ganándole a las lagunas y los humedales”, advirtió la directora del Dagma.

Y a esta situación se suma, según la funcionaria, la extinción de los antejardines.



“El comercio se ha tomado los antejardines para atender a sus clientes y en las casas tienden a acabarlos, en muchos casos, para usar esa área como garaje”, dijo la funcionaria.

“Nuestros árboles tienen problemas físicos”, dijo la exconcejal Noralba García, quien pidió a la municipalidad la formulación e implementación del Plan de Silvicultura Urbana, así como del Manual de Silvicultura Urbana.



García, quien fue ponente en el Concejo del Estatuto de Silvicultura urbana, recordó que el 31 de octubre del 2017 se venció el termino estipulado en el acuerdo Municipal No. 0353 del 2013 parar su formulación e implementación.



A partir del censo arbóreo realizado por la CVC en el 2014, con recursos de la sobretasa ambiental, se evidenciaron daños en copa, fuste y raíz ocasionados por vandalismo, podas antitécnicas y herramientas no aptas para esta clase de trabajo.



“La crisis que vive la ciudad por cuenta de los temporales de lluvia y la no aplicación del Plan de manejo Integrado de Silvicultura urbana requieren de intervención inmediata”, dijo García.



La directora del Dagma, dijo que ese censo arbóreo fue cuantitativo. En ese momento interesaba contarlos y realizar una inspección visual, no buscaba establecer cómo estaba cada individuo por dentro.



Hace año y medio el Dagma tenía 20.000 peticiones de poda y talas rezagadas desde el 2010, pero de esas había hasta cinco de una misma persona. Cada mes llegan 600 solicitudes mensuales.



Desde el pasado 4 de marzo esas podas fueron asumidas por los operadores de aseo.



“De esos 18.000 árboles hemos venido priorizando, hace unas semanas le pasamos a la CVC para que empiece a erradicarlos”, dijo la directora del Dagma.



“Estamos en el punto crítico, el Dagma deja de ser operador y se concentra en ser autoridad ambiental, hay censo arbóreo, pero ya los árboles han cambiado mucho; las placas las tumba el viento, las lluvias o los habitantes de calle se las llevan.

Queríamos entregar esa tarea a los operadores el año pasado y no pudimos porque la información ha cambiado, aquí los árboles crecen mucho”, dijo la directora del Dagma, quien indicó que desde mediados del año pasado actualizan el censo por toda la ciudad.