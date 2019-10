Las últimas palabras de la gobernadora indígena asesinada en Cauca

“Estoy convencida de que somos más los que queremos la paz, que los que quieren la guerra”.

Esas fueron las últimas palabras de la líder indígena Cristina Bautista, asesinada en la masacre perpetrada en el resguardo de Tacueyó, en Toribío, región del norte del Cauca.



La líder las pronunció en una grabación de video del medio de comunicación 'Tiempo Real Popayán', que se difundió en redes sociales. En el video, la gobernadora les habla a sus comunidades sobre mantenerse en 'resistencia' ante los grupos armados. "Esto es una problemática nacional y como nuestro principio es la unidad", dijo.

Cristina Bautista era egresada de la Universidad del Valle. Recientemente había obtenido su título de trabajadora social.



“Desde ahí venía trabajando el tema de los derechos humanos. Le gustaba mucho el ejercicio organizativo y eso fue lo que le permitió llegar a ser autoridad Neehwe'sx y justamente desde esa tarea que venía cumpliendo, fue vilmente asesinada”, contó Hermes Pete, consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



Esta mujer, de 42 años, era oriunda de Tacueyó, resguardo donde le fue arrebatada la vida. También era miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia; Bautista (IPUC), donde se caracterizaba por su liderazgo.



Este miércoles, cuando las autoridades llegaban al sitio donde hombres armados dispararon contra la camioneta de la gobernadora, fueron desactivadas dos granadas. Estaban a unos 100 metros del vehículos. También hubo conmoción por ráfagas de fusil.



“Nos unimos al dolor por el que está pasando la familia Bautista y la de los demás fallecidos e invitamos a una red de oración en favor ellos para que nuestro Dios sea fortaleciendo y consolando”, expresaron miembros de la Iglesia.



Cristina, era una de las principales defensoras de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc en el territorio.

Así quedó la camioneta donde se movilizaban algunas de las víctimas. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

“Esto responsabilidad en gran parte del Estado, porque no ha habido un cumplimiento en los Acuerdos de Paz y además de eso, la estigmatización, señalando a las comunidades indígenas de que somos guerrilleros, y a la vez estos que dicen ser guerrilleros nos acusan de que somos colaboradores del Estado. Lo que vemos aquí es que nos quieren exterminar tanto la derecha como la izquierda”, agregó Pete.



El pasado 13 de agosto, desde el Resguardo de San Francisco en Toribío, Cristina pidió a los grupos armados, ante una Audiencia Pública, unirse a la paz.



"Uno de los principios como pueblos indígenas es la unidad. Tenemos un lema: tocan a uno, tocan a todos. En este momento en el municipio de Toribio somos 35.000, están los 102 pueblos indígenas que hacen parte del territorio nacional"



La gobernadora indígena fue asesinada junto a otras cuatro personas el martes de esta semana, cuando según el Cric, se movilizaba junto a otras autoridades nativas en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la altura de la vereda La Luz fueron emboscados por hombres armados que llegaron en una camioneta negra y les dispararon durante más de 10 minutos.



El ataque fue atribuido al frente Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc.



Los cuatro guardas asesinados fueron identificados como José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto.



Se reportaron cinco heridos, identificados como Matías Montaño Noscué, José Norman Montano Noscué, Dora Ruth Mesa Peteché, Rogelio Taquinás y Crescencio Peteché, este último fue remitido a atención de tercer nivel en Cali debido a la gravedad de sus heridas.

Las comunidades indígenas del norte del Cauca aseguran que mantendrán resistencia ante los grupos armados.



“Lo que está sucediendo es un asesinato sistemático de nuestras comunidades”, indicó el consejero mayor del Cric.



"El presiente Iván Duque debe atender la crisis del departamento de manera personal y para hacer eso debería ir a la zona donde ocurrieron los hechos en Tacueyó", añadió.



Esperan que acuda prontamente y que no pase como ocurrió con la minga que lo esperaban y estuvo la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez.



“Siempre la excusa va estar en el tema de la seguridad, que es una contradicción a la vez, porque piden militarizar los territorios, pero a su vez no llegan con la excusa de la seguridad. Hay que recordar que una vez sucedieron los hechos, nosotros vimos la cantidad de militares que subieron con tanquetas y toda las logísticas, y no vemos hoy por qué aún, el Gobierno no ha hecho presencia con el presidente Duque. Se está realizando un genocidio en contra del pueblo nasa en el norte del Cauca”, dijo Jhoe Sauca, coordinador del Cric.



